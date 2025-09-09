szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Találkozás

1 órája

Személyesen is kérdezhet Lezsák Sándortól, fogadóórát tart Bugacon

Címkék#Polgármesteri Hivatal#Lezsák Sándor#fogadóóra

Ha van kérdése, javaslata vagy problémája, most személyesen is elmondhatja. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő fogadóórát tart.

Mester-Horváth Nikolett

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő fogadóórát tart 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 14 és 15 óra között Bugacon. A fogadóóra helyszíne a Béke utca 10. szám alatt található Polgármesteri Hivatal épülete.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, fogadóórát tart Bugacon,
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő fogadóórát tart
Fotó: Bús Csaba/archív-felvétel

 

