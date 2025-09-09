Találkozás
1 órája
Személyesen is kérdezhet Lezsák Sándortól, fogadóórát tart Bugacon
Ha van kérdése, javaslata vagy problémája, most személyesen is elmondhatja. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő fogadóórát tart.
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő fogadóórát tart 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 14 és 15 óra között Bugacon. A fogadóóra helyszíne a Béke utca 10. szám alatt található Polgármesteri Hivatal épülete.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
3 órája
Egy hajszálon múlt a tragédia, totálkárosra tört a kamionnal ütköző autó – videó
