„A kapcsolatunk újra és újra kivirágzik” – Lezsák Sándor volt a Lakiteleki Értéktár vendége – fotókkal

Címkék#Lakiteleki Értéktár Bizottság#Lezsák Sándor#vendég

Lakitelek szellemi és közösségi életének egyik meghatározó alakját, Lezsák Sándort látta vendégül a Lakiteleki Értéktár Bizottság a napokban az Élő értékeink című előadássorozat keretében. A költő, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke szorosan összefonódott a település történetével és szellemiségével. Lezsák Sándor munkássága nemcsak a helyi, de a Bács-Kiskun vármegyei értéktárba is bekerült, ahogy a nevéhez fűződő Lakiteleki Sátor is.

Vajda Piroska

A rendezvény elején Czinege Edit, a Lakiteleki Értéktár Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Felidézte: 2008-ban éppen Lezsák Sándor kezdeményezésére indult el az a gyűjtőmunka, amelynek célja Lakitelek értékeinek feltárása volt. Ennek eredményeként 2013-ban megalakult a helyi Értéktár Bizottság, amely azóta is aktívan dolgozik a település kulturális örökségének megőrzésén.

Lezsák Sándor volt a Lakiteleki Értéktár vendége
Lezsák Sándort látta vendégül a Lakiteleki Értéktár Bizottság a napokban az Élő értékeink című előadássorozat keretében
Fotó: Horváth Károly

Bensőséges beszélgetés Lezsák Sándorral

Az Élő értékeink című est házigazdája Harmatos Áronné nyugalmazott iskolaigazgató volt, aki bensőséges hangvételű beszélgetést folytatott Lezsák Sándorral. A találkozó különleges hangulatát fokozta, hogy a közelmúltban elhunyt Buda Ferencre is emlékeztek – közös élmények, visszaemlékezések és költemények idézték fel a költőt. Lezsák egy korábbi párbeszédüket is felelevenítette, amikor Kányádi Sándor egyik híres gondolatára – „a vers az, amit mondani kell” – Buda Ferenc így válaszolt: „meg amit írni”.

A beszélgetés során szóba került Lezsák Sándor alkotói folyamata is: mint mondta, sokszor éppen az élet nehezen megoldható helyzetei szülnek verset, drámát vagy akár egy zenés művet. Legutóbbi munkái között említette Az ég tartja a földet című musicalt, amelyet Szikora Róberttel közösen írt Szent Erzsébet életéről. Emellett jelenleg egy új projekten is dolgozik – egy Semmelweis Ignác életét feldolgozó történeten, amelyet felesége nézőpontjából mesél el.

Szellemi bölcső és közéleti tevékenység

Lakitelekhez fűződő kapcsolatát szellemi bölcsőként írta le, ahol értékkereső közösség, színjátszókör és gondolkodó társak vették körül. Kiemelte a rendszerváltást megelőző évek szellemi pezsgését, különösen a Nemzeti Önismereti Találkozókat, amelyeket a hatóságok is árgus szemmel figyeltek. Bár később lehetősége nyílt betekinteni az eseményekről készült ügynöki jelentésekbe, végül úgy döntött, nem olvassa el őket.

Közéleti munkájáról is szó esett: Lezsák hangsúlyozta, hogy számára a képviselői fogadóórák ma is kiemelten fontosak, mert ezek közvetlen kapcsolatot biztosítanak az emberekkel, még akkor is, ha minden problémára nem lehet azonnali megoldást kínálni.

Lezsák Sándort látta vendégül a Lakiteleki Értéktár Bizottság

Fotók: Horváth Károly

A házasság ereje

Az est egyik legmeghittebb pillanata akkor következett, amikor házasságáról, feleségével – Lezsák Sándorné Sütő Gabriellával – való kapcsolatáról beszélt. Elmondása szerint a hosszú kapcsolat titka abban rejlik, hogy mindig igyekeztek a másikban meglátni az értéket, és ebbe kapaszkodtak a nehéz időkben is. „A kapcsolatunk újra és újra kivirágzik, akár egy évelő virág” – fogalmazott.

Az eseményt Erki Tibor és Tábori Kálmánné tolmácsolásában elhangzó versek tették teljessé, méltó lezárásaként egy tartalmas és lélekemelő estének.

