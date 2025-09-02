A társaság közleményében olvasható, hogy szeptember 4-én, csütörtökön a Csáky utcában, szeptember 5-én, pénteken a Sárkány utcában végeznek faápolási munkálatokat 8 és 15 óra között. A feladatvégzés idejére a jelzett utcákat lezárják. A munkaterület megközelítése tilos és életveszélyes, ezért kérik az autótulajdonosokat, hogy az ott leparkolt gépjárműveikkel előzetesen hagyják el a helyszínt. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt útszakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.

Két utcát is lezárnak, nem lehet ott hagyni az autókat

Forrás: KVÜ