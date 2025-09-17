szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

1 órája

Minden személyautót el kell szállítani péntekre ebből a kecskeméti utcából

Címkék#munkálatok#személyautó#parkolás#közlekedés

Pénteken egész nap tartanak a faápolási munkák a Fehér utcában. A lezárás miatt a gépjárművel közlekedőknek érdemes előre tervezniük, mert az utca több szakaszát is érinti majd a korlátozás.

Orosz Fanni Flóra

2025. szeptember 19-én, pénteken 8.00 és 15.00 óra között faápolási munkálatokat végeznek a kecskeméti Fehér utcában. A munkálatok idejére az utcát szakaszosan lezárják. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. arra kéri az érintett lakókat és autósokat, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében a lezárás idejére hagyják el az utcát.

faápolási munkálatok miatt útlezárás lesz Kecskeméten
Útlezárásra kell számítani Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Délelőtti lezárás a Bem utca felől

A reggeli órákban a Fehér utca Bem utca felőli szakaszán kezdődnek a munkálatok. Ezen a részen nem lehet majd áthajtani, ezért érdemes kerülőútvonalat választaniuk az arra közlekedőknek.

Délután a Fűzfa utca és a Kuruc körút között

A munkagépek a délutáni órákban áthelyeződnek a Fehér utca Fűzfa utca és Kuruc körút közötti szakaszára, így ott lesz teljes lezárás. A munkaterület megközelítése életveszélyes és szigorúan tilos.

 

 

