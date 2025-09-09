2 órája
Ebbe az utcába se gyalogosan, se járművel nem lehet majd bemenni
Két napig sem gyalogosan, sem kerékpárral, sem autóval nem lehet közlekedni Kecskemét egyik frekventált utcájában, az Ótemető utcában. Faápolási munkálatok zajlanak.
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei szeptember 11-én, csütörtökön, és 12-én, pénteken 8 és 15 óra között faápolási munkálatokat végeznek az Ótemető utcában, melyet arra az időre teljesen lezárnak. A jelzett időpontokban sem gépjárművel a Csongrádi utca felől, sem kerékpárral vagy gyalogosan a Csongrádi vagy a László Károly utca felől nem lehet megközelíteni. A munkaterületen tartózkodni tilos és életveszélyes, ezért kérnek mindenkit, gépjárműveikkel előzetesen hagyják el az Ótemető utcát. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt szakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.
