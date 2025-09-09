szeptember 9., kedd

Ádám névnap

KVÜ

Ebbe az utcába se gyalogosan, se járművel nem lehet majd bemenni

Két napig sem gyalogosan, sem kerékpárral, sem autóval nem lehet közlekedni Kecskemét egyik frekventált utcájában, az Ótemető utcában. Faápolási munkálatok zajlanak.

Sebestyén Hajnalka

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei szeptember 11-én, csütörtökön, és 12-én, pénteken 8 és 15 óra között faápolási munkálatokat végeznek az Ótemető utcában, melyet arra az időre teljesen lezárnak. A jelzett időpontokban sem gépjárművel a Csongrádi utca felől, sem kerékpárral vagy gyalogosan a Csongrádi vagy a László Károly utca felől nem lehet megközelíteni. A munkaterületen tartózkodni tilos és életveszélyes, ezért kérnek mindenkit, gépjárműveikkel előzetesen hagyják el az Ótemető utcát. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt szakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.

Faápolási munkálatok Kecskeméten
Faápolási munkálatok zajlanak több utcában is
Fotó: KVÜ

 

 

