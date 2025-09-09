Ebbe az utcába se gyalogosan, se járművel nem lehet majd bemenni

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei szeptember 11-én, csütörtökön, és 12-én, pénteken 8 és 15 óra között faápolási munkálatokat végeznek az Ótemető utcában, melyet arra az időre teljesen lezárnak. A jelzett időpontokban sem gépjárművel a Csongrádi utca felől, sem kerékpárral vagy gyalogosan a Csongrádi vagy a László Károly utca felől nem lehet megközelíteni. A munkaterületen tartózkodni tilos és életveszélyes, ezért kérnek mindenkit, gépjárműveikkel előzetesen hagyják el az Ótemető utcát. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt szakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.

Faápolási munkálatok zajlanak több utcában is

Fotó: KVÜ