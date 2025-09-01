szeptember 1., hétfő

Gyümölcs

Lekvárfőzők, figyelem! Még lehet jelentkezni a népszerű versenyre

Címkék#gyümölcs#lekvárverseny#jelentkezés#lekvár

Idén is üvegbe zárják a nyár legfinomabb ízeit Akasztón. A népszerű lekvárversenyre várják a jelentkezőket.

Farkas Bea

Akasztón idén is különleges gasztronómiai versenyre várják az érdeklődőket. A Fürge Ujjak Kézimunkakör a Kisasszony-napi Búcsúhoz kapcsolódva meghirdette a Nyár ízei üvegbe zárva elnevezésű lekvárversenyt. 

lekvárversenyre készít egy nő lekvárt
A lekvárversenyen újra keresik a legfinomabb ízeket
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A lekvárverseny felhívása

A megmérettetés célja, hogy megtalálják a legfinomabb és legízletesebb házi lekvárt. A nevezők bármilyen gyümölcsből készült lekvárral indulhatnak.

A kóstolók leadására még egy időpontban nyílik lehetőség: 2025. szeptember 3-án 17 és 19 óra között. 

A gyűjtés helyszíne: Piripara Alkotóház, Akasztón, Fő utca 102. 

A beérkezett finomságokat szakértő zsűri kóstolja és értékeli majd. A szervezők a résztvevők kreativitását és a házi ízek megőrzését is nagyra értékelik.

Az eredményhirdetést a Kisasszony-napi Búcsú keretében szeptember 13-án, szombaton 11 órakor tartják. A győzteseket és a közönséget is a Piripara Alkotóháznál várják. 


 

 

