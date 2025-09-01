2 órája
Lekvárfőzők, figyelem! Még lehet jelentkezni a népszerű versenyre
Idén is üvegbe zárják a nyár legfinomabb ízeit Akasztón. A népszerű lekvárversenyre várják a jelentkezőket.
Akasztón idén is különleges gasztronómiai versenyre várják az érdeklődőket. A Fürge Ujjak Kézimunkakör a Kisasszony-napi Búcsúhoz kapcsolódva meghirdette a Nyár ízei üvegbe zárva elnevezésű lekvárversenyt.
A lekvárverseny felhívása
A megmérettetés célja, hogy megtalálják a legfinomabb és legízletesebb házi lekvárt. A nevezők bármilyen gyümölcsből készült lekvárral indulhatnak.
A kóstolók leadására még egy időpontban nyílik lehetőség: 2025. szeptember 3-án 17 és 19 óra között.
A gyűjtés helyszíne: Piripara Alkotóház, Akasztón, Fő utca 102.
A beérkezett finomságokat szakértő zsűri kóstolja és értékeli majd. A szervezők a résztvevők kreativitását és a házi ízek megőrzését is nagyra értékelik.
Az eredményhirdetést a Kisasszony-napi Búcsú keretében szeptember 13-án, szombaton 11 órakor tartják. A győzteseket és a közönséget is a Piripara Alkotóháznál várják.
