Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait
A szeptember nemcsak nekünk jelzi az ősz közeledtét, hanem a növényeknek is. A leander ilyenkor már lassan elbúcsúzik a nyári virágpompától, bár a klímaváltozás miatt előfordul, hogy újra megpróbál virágozni. Fontos tippeket gyűjtöttünk össze, amiknek a segítségével szép virágokat hozhat a mediterrán növény tavaszra.
A növények már a pihenésre, a télre készülnek, de ebben segítenünk kell nekik. Az őszi leanderápolási tippeket az országosan elismert szakértőtől, a kiskőrösi Lengyel Babitól kértük, aki a Babi gyémántja különleges leander szaporítója.
Segítsük a leandert, hogy erejét a tél felkészülésre fordíthassa
Lengyel Babi hírportálunknak elmondta, a leanderek számára már ilyenkor szeptemberben kezdődik az ősz, bár a klímaváltozásnak köszönhetően még próbálnak harmad virágzást indítani, de zömében csak az elvirágzott, magtokos bugák „díszítik” már a bokrokat. – Fontos teendő ezektől megtisztítani, a tokokat le kell vágni, mert nagyon sok energiát vonnak el a téli pihenőre készülő növényektől – figyelmeztetett a szakértő.
Lengyel Babi kifejtette, ha valaki szeretne kísérletezni új fajtákkal, egy-egy magtokot érdemes meghagyni. A leander magjai február környékén érnek be, és szétpattanva több száz apró magot rejtenek. Egyetlen bugából is számtalan változat – különböző színű és formájú utód – születhet. Ez igazi izgalmas kertészkedős kaland, de ha nem tervezünk vetést, jobb, ha minden tokot eltávolítunk.
Tápoldatozni már nem kell
Fontos tudni, hogy ilyenkor már nincs szükség a leander tápoldatozásra, a növény lassan pihenő üzemmódba kapcsol. Az öntözést viszont ne hagyjuk el, főleg a melegebb napokon.
Teleltetés: kint vagy bent?
Egyre többen próbálják meg a leander teleltetését a szabadban megoldani: védett helyen, enyhébb teleken van is esély rá, hogy szépen átvészeljék a hideget.
Az újabb, nemesebb fajtákkal viszont jobb óvatosnak lenni – ezek érzékenyebbek lehetnek, így náluk biztonságosabb a beltéri teleltetés
– tudtuk meg Lengyel Babitól.
– Már pár éve kiültettem néhány fajtát, amik kint is teleltek és gond nélkül átvészelték a mostani enyhébb telet. Viszont mivel a mediterrán növény teleltetésre szorul, az újabb nemes fajták nálam is bent telelnek, ugyanis még nem ismert a habitusuk, hogy mennyire érzékenyek a hidegre, az esetleges fagyra. Ezt tehát minden növény esetében a saját mikroklímája szerint kell eldönteni, hogy bent lesz-e télen, vagy kint – árulta el a kiskőrösi leanderszaporító.
Hogyan reagálnak a leanderek a vénasszonyok nyarára?
Az ősz nem mindig jelent hűvöset: a vénasszonyok nyara bizony megzavarhatja a növényeket.
A leander ilyenkor néha megsárgít pár levelet, majd új hajtásokkal reagál – ez természetes folyamat. Ha egész évben erős, jó kondiban tartott példányról van szó, akkor nem okoz gondot a hirtelen hőingadozás.
A leander-betegségek közül a gombásodásra és az atkákra érdemes figyelni: előbbit a nyirkos idő, utóbbit a száraz meleg kedveli. Lengyel Babi szerint egy kis slagos zuhany sokszor segít, a levéltetveket – melyek a zsenge, fiatal leveket kedvelik – akár kesztyűs kézzel is könnyen eltávolíthatjuk.
Összességében az őszi leanderápolás kulcsa a mértékletesség: ne hajtsuk a növényt tápokkal, inkább engedjük, hogy felkészüljön a téli pihenőre. Ha figyelünk rá, tavasszal újra egészségesen és virágzásra készen ébreszthetjük fel kedvenc mediterrán díszünket.
Őszi leanderápolási tippek röviden:
- Vágjuk le az elnyílt bugákat, magtokokat (kivéve, ha magot szeretnénk).
- Öntözzük továbbra is, de tápoldatozni már nem szükséges.
- Döntsük el, hogy kint vagy bent teleltetjük – a fajtától és a mikroklímától függően.
- Ne ijedjünk meg a sárguló levelektől, ez sokszor természetes folyamat.
- Figyeljünk a kártevőkre: atkákra, gombákra, levéltetvekre – mind kezelhetők egyszerűen.
Utóbbi, kártevős tipp kapcsán Bagi Katalin összeállítása alapján mutatunk néhány hasznos szert, melyekkel érdemes védekezni.
Védekezés tetvek ellen
- Káliszappan oldat 10 l/1 dl
- Spilan,Mospilan (permetezve szívódik fel a levélbe)
- Pirimor (permetezve szívódik fel a levélbe)
- Teppeki (permetezve szívódik fel a levélbe)
Gombák ellen
- Amistar
- Hydrotar (réz tartalmú szer, emiatt 25 fok alatt az esti órákban ajánlatos használni)
- Cuproxat (réz tartalmú szer, emiatt 25 fok alatt az esti órákban ajánlatos használni)
Atkák ellen (2-3 kezelés ajánlott hetente, lehetőleg váltott szerekkel)
- Flumite
- Floramite
- Nissorun
A tapadásfokozást káliszappannal vagy más nem olajos szerrel lehet elérni.
Egy biztos, ha odafigyelünk a növény igényeire, ápoljuk és gondozzuk, gyönyörű pompával fogja azt meghálálni.
