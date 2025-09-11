Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait

A növények már a pihenésre, a télre készülnek, de ebben segítenünk kell nekik. Az őszi leanderápolási tippeket az országosan elismert szakértőtől, a kiskőrösi Lengyel Babitól kértük, aki a Babi gyémántja különleges leander szaporítója.

Leanderápolási tippek őszre

Segítsük a leandert, hogy erejét a tél felkészülésre fordíthassa

Lengyel Babi hírportálunknak elmondta, a leanderek számára már ilyenkor szeptemberben kezdődik az ősz, bár a klímaváltozásnak köszönhetően még próbálnak harmad virágzást indítani, de zömében csak az elvirágzott, magtokos bugák „díszítik” már a bokrokat. – Fontos teendő ezektől megtisztítani, a tokokat le kell vágni, mert nagyon sok energiát vonnak el a téli pihenőre készülő növényektől – figyelmeztetett a szakértő.

Lengyel Babi kifejtette, ha valaki szeretne kísérletezni új fajtákkal, egy-egy magtokot érdemes meghagyni. A leander magjai február környékén érnek be, és szétpattanva több száz apró magot rejtenek. Egyetlen bugából is számtalan változat – különböző színű és formájú utód – születhet. Ez igazi izgalmas kertészkedős kaland, de ha nem tervezünk vetést, jobb, ha minden tokot eltávolítunk.

Tápoldatozni már nem kell

Fontos tudni, hogy ilyenkor már nincs szükség a leander tápoldatozásra, a növény lassan pihenő üzemmódba kapcsol. Az öntözést viszont ne hagyjuk el, főleg a melegebb napokon.

Teleltetés: kint vagy bent?

Egyre többen próbálják meg a leander teleltetését a szabadban megoldani: védett helyen, enyhébb teleken van is esély rá, hogy szépen átvészeljék a hideget.

Az újabb, nemesebb fajtákkal viszont jobb óvatosnak lenni – ezek érzékenyebbek lehetnek, így náluk biztonságosabb a beltéri teleltetés

– tudtuk meg Lengyel Babitól.

– Már pár éve kiültettem néhány fajtát, amik kint is teleltek és gond nélkül átvészelték a mostani enyhébb telet. Viszont mivel a mediterrán növény teleltetésre szorul, az újabb nemes fajták nálam is bent telelnek, ugyanis még nem ismert a habitusuk, hogy mennyire érzékenyek a hidegre, az esetleges fagyra. Ezt tehát minden növény esetében a saját mikroklímája szerint kell eldönteni, hogy bent lesz-e télen, vagy kint – árulta el a kiskőrösi leanderszaporító.