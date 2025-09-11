szeptember 11., csütörtök

Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander, fogadja meg az országosan elismert szaporító tanácsait

Címkék#ősz#Lengyel Babi#ápolás#leander

A szeptember nemcsak nekünk jelzi az ősz közeledtét, hanem a növényeknek is. A leander ilyenkor már lassan elbúcsúzik a nyári virágpompától, bár a klímaváltozás miatt előfordul, hogy újra megpróbál virágozni. Fontos tippeket gyűjtöttünk össze, amiknek a segítségével szép virágokat hozhat a mediterrán növény tavaszra.

Vizi Zalán

A növények már a pihenésre, a télre készülnek, de ebben segítenünk kell nekik. Az őszi leanderápolási tippeket az országosan elismert szakértőtől, a kiskőrösi Lengyel Babitól kértük, aki a Babi gyémántja különleges leander szaporítója.

leander ápolás, őszi teendő,
Leanderápolási tippek őszre
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Segítsük a leandert, hogy erejét a tél felkészülésre fordíthassa

Lengyel Babi hírportálunknak elmondta, a leanderek számára már ilyenkor szeptemberben kezdődik az ősz, bár a klímaváltozásnak köszönhetően még próbálnak harmad virágzást indítani, de zömében csak az elvirágzott, magtokos bugák „díszítik” már a bokrokat. – Fontos teendő ezektől megtisztítani, a tokokat le kell vágni, mert nagyon sok energiát vonnak el a téli pihenőre készülő növényektől – figyelmeztetett a szakértő.

Lengyel Babi kifejtette, ha valaki szeretne kísérletezni új fajtákkal, egy-egy magtokot érdemes meghagyni. A leander magjai február környékén érnek be, és szétpattanva több száz apró magot rejtenek. Egyetlen bugából is számtalan változat – különböző színű és formájú utód – születhet. Ez igazi izgalmas kertészkedős kaland, de ha nem tervezünk vetést, jobb, ha minden tokot eltávolítunk.

Tápoldatozni már nem kell

Fontos tudni, hogy ilyenkor már nincs szükség a leander tápoldatozásra, a növény lassan pihenő üzemmódba kapcsol. Az öntözést viszont ne hagyjuk el, főleg a melegebb napokon.

Teleltetés: kint vagy bent?

Egyre többen próbálják meg a leander teleltetését a szabadban megoldani: védett helyen, enyhébb teleken van is esély rá, hogy szépen átvészeljék a hideget. 

Az újabb, nemesebb fajtákkal viszont jobb óvatosnak lenni – ezek érzékenyebbek lehetnek, így náluk biztonságosabb a beltéri teleltetés 

– tudtuk meg Lengyel Babitól.

– Már pár éve kiültettem néhány fajtát, amik kint is teleltek és gond nélkül átvészelték a mostani enyhébb telet. Viszont mivel a mediterrán növény teleltetésre szorul, az újabb nemes fajták nálam is bent telelnek, ugyanis még nem ismert a habitusuk, hogy mennyire érzékenyek a hidegre, az esetleges fagyra. Ezt tehát minden növény esetében a saját mikroklímája szerint kell eldönteni, hogy bent lesz-e télen, vagy kint – árulta el a kiskőrösi leanderszaporító.

Hogyan reagálnak a leanderek a vénasszonyok nyarára?

Az ősz nem mindig jelent hűvöset: a vénasszonyok nyara bizony megzavarhatja a növényeket. 

A leander ilyenkor néha megsárgít pár levelet, majd új hajtásokkal reagál – ez természetes folyamat. Ha egész évben erős, jó kondiban tartott példányról van szó, akkor nem okoz gondot a hirtelen hőingadozás.

A leander-betegségek közül a gombásodásra és az atkákra érdemes figyelni: előbbit a nyirkos idő, utóbbit a száraz meleg kedveli. Lengyel Babi szerint egy kis slagos zuhany sokszor segít, a levéltetveket – melyek a zsenge, fiatal leveket kedvelik – akár kesztyűs kézzel is könnyen eltávolíthatjuk.

Összességében az őszi leanderápolás kulcsa a mértékletesség: ne hajtsuk a növényt tápokkal, inkább engedjük, hogy felkészüljön a téli pihenőre. Ha figyelünk rá, tavasszal újra egészségesen és virágzásra készen ébreszthetjük fel kedvenc mediterrán díszünket.

Őszi leanderápolási tippek röviden:

  • Vágjuk le az elnyílt bugákat, magtokokat (kivéve, ha magot szeretnénk).
  • Öntözzük továbbra is, de tápoldatozni már nem szükséges.
  • Döntsük el, hogy kint vagy bent teleltetjük – a fajtától és a mikroklímától függően.
  • Ne ijedjünk meg a sárguló levelektől, ez sokszor természetes folyamat.
  • Figyeljünk a kártevőkre: atkákra, gombákra, levéltetvekre – mind kezelhetők egyszerűen.

Utóbbi, kártevős tipp kapcsán Bagi Katalin összeállítása alapján mutatunk néhány hasznos szert, melyekkel érdemes védekezni. 

Védekezés tetvek ellen

  • Káliszappan oldat 10 l/1 dl
  • Spilan,Mospilan (permetezve szívódik fel a levélbe)
  • Pirimor (permetezve szívódik fel a levélbe)
  • Teppeki (permetezve szívódik fel a levélbe)

Gombák ellen

  • Amistar
  • Hydrotar (réz tartalmú szer, emiatt 25 fok alatt az esti órákban ajánlatos használni)
  • Cuproxat (réz tartalmú szer, emiatt 25 fok alatt az esti órákban ajánlatos használni)

Atkák ellen (2-3 kezelés ajánlott hetente, lehetőleg váltott szerekkel)

  • Flumite
  • Floramite
  • Nissorun

A tapadásfokozást káliszappannal vagy más nem olajos szerrel lehet elérni.

Egy biztos, ha odafigyelünk a növény igényeire, ápoljuk és gondozzuk, gyönyörű pompával fogja azt meghálálni. 

 

 

