Olvasóink leanderei pompáznak: csodaszép fotókat küldtek a kertjeikből – galériával
Válogattunk a Facebookon beküldött legszebb fotókból! Olvasóink kertjeiben idén is gyönyörűen pompáztak a leanderek.
Elárasztották a közösségi oldalunkat a virágzó leanderek! A Baon.hu Facebook-oldalán arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, milyen szépségek bontottak szirmot a kertjükben. A felhívásra rengeteg csodás fotó érkezett, amelyek közül most egy válogatást készítettünk: a képeken színpompás, illatos mediterrán kedvencek tárulnak elénk, bizonyítva, hogy a leander sok otthon éke Bács-Kiskunban.
A galériában rózsaszín, fehér, piros és sárgás árnyalatú virágokban is gyönyörködhetünk. Minden fotó egy-egy szeretettel gondozott növény történetét meséli el. Az olvasói képek nemcsak a nyár hangulatát hozzák vissza, hanem inspirációt is adnak mindazoknak, akik szívesen nevelnek leandert balkonban vagy a kertben.
Néhány napja szakértői tanácsokat is adtunk a témában: a kiskőrösi leanderszaporító, Lengyel Babi osztotta meg, mire érdemes figyelni ősszel, ha jövő tavasszal is dús virágzást szeretnénk. Mint elmondta, szeptemberben a növények már pihenőre készülnek, ezért fontos a magtokok eltávolítása, hiszen ezek sok energiát vonnának el a teleltetés előtt.
A tápoldatozást már nem kell folytatni, az öntözésről viszont nem szabad megfeledkezni, főleg a melegebb napokon. A leander teleltetésénél minden kertésznek magának kell eldöntenie, hogy a növény a szabadban vagy inkább bent vészeli át a hideget, ez ugyanis nagyban függ a fajtától és a helyi mikroklímától.
Az őszi leanderápolás tehát a mértékletességről szól: ha odafigyelünk rájuk, kedvenceink tavasszal újra bőséges virágzással hálálják meg a törődést.
Csodaszép fotókat kaptunk olvasóinktól
Válogatásunkban most megmutatjuk, milyen szépségeket osztottatok meg velünk. Kattintsanak galériánkra, és gyönyörködjenek olvasóink virágzó leandereiben!
Olvasóink csodaszép leandereiFotók: Olvasói fotók
