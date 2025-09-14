Olvasóink leanderei pompáznak: csodaszép fotókat küldtek a kertjeikből – galériával

Elárasztották a közösségi oldalunkat a virágzó leanderek! A Baon.hu Facebook-oldalán arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, milyen szépségek bontottak szirmot a kertjükben. A felhívásra rengeteg csodás fotó érkezett, amelyek közül most egy válogatást készítettünk: a képeken színpompás, illatos mediterrán kedvencek tárulnak elénk, bizonyítva, hogy a leander sok otthon éke Bács-Kiskunban.

Olvasóink leanderei pompáznak: csodaszép fotókat küldtek a kertjeikből

Fotó: Olvasói fotó

A galériában rózsaszín, fehér, piros és sárgás árnyalatú virágokban is gyönyörködhetünk. Minden fotó egy-egy szeretettel gondozott növény történetét meséli el. Az olvasói képek nemcsak a nyár hangulatát hozzák vissza, hanem inspirációt is adnak mindazoknak, akik szívesen nevelnek leandert balkonban vagy a kertben.

Most dől el, virágzik-e tavasszal a leander

Néhány napja szakértői tanácsokat is adtunk a témában: a kiskőrösi leanderszaporító, Lengyel Babi osztotta meg, mire érdemes figyelni ősszel, ha jövő tavasszal is dús virágzást szeretnénk. Mint elmondta, szeptemberben a növények már pihenőre készülnek, ezért fontos a magtokok eltávolítása, hiszen ezek sok energiát vonnának el a teleltetés előtt.

A tápoldatozást már nem kell folytatni, az öntözésről viszont nem szabad megfeledkezni, főleg a melegebb napokon. A leander teleltetésénél minden kertésznek magának kell eldöntenie, hogy a növény a szabadban vagy inkább bent vészeli át a hideget, ez ugyanis nagyban függ a fajtától és a helyi mikroklímától.

Az őszi leanderápolás tehát a mértékletességről szól: ha odafigyelünk rájuk, kedvenceink tavasszal újra bőséges virágzással hálálják meg a törődést.

Csodaszép fotókat kaptunk olvasóinktól

Válogatásunkban most megmutatjuk, milyen szépségeket osztottatok meg velünk. Kattintsanak galériánkra, és gyönyörködjenek olvasóink virágzó leandereiben!