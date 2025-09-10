szeptember 10., szerda

2 órája

Rekordok és aranyak, a lajosmizsei tűzoltóság mindent vitt a bajnokságon!

Címkék#lajosmizsei siker#tűzoltóság#verseny

Balatongyörökön rendezték meg a hétvégi kismotorfecskendő-szerelési bajnokságot, minden eddiginél több indulóval. A lajosmizsei tűzoltóság csapatai sorra álltak dobogóra, bizonyítva, hogy országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak.

Orosz Fanni Flóra

Az idei balatoni kismotorfecskendő-szerelési verseny minden szempontból történelmi jelentőségű volt: soha ennyi csapat nem indult még egyszerre, mint most. Összesen 43 csapat és több száz versenyző mérte össze erejét és tudását, köztük a lajosmizsei tűzoltóság lelkes és felkészült tagjai is. 

Lajosmizsei tűzoltóság, kismotorfecskendő-szerelési bajnokság,
Sorra álltak a dobogóra a lajosmizsei tűzoltóság csapatai a kismotorfecskendő-szerelési bajnokságon
Fotó: Lajosmizse-tűzoltóság Facebook-oldala

Lajosmizsei tűzoltóság: női csapatok az élen

A Retro női kategóriában ismét taroltak a lajosmizsei tűzoltóság képviselői. A Szikrák csapata parádés futammal szerezte meg az aranyérmet, míg a Hamupipőkék a harmadik helyet zsebelték be. Ez az eredmény különösen értékes, hiszen a mezőny rendkívül erős volt, és a dobogó megszerzése nemcsak technikai tudást, hanem fegyelmezett csapatmunkát is igényelt.

Rekordidő a férfiaknál – három év legjobb teljesítménye

A Retro férfi kategória igazi meglepetést hozott: a lajosmizsei Zsarátnokkergetők mindenkit maguk mögé utasítottak. 29,12 másodperces idejük az elmúlt három év legjobb eredménye lett, amellyel magabiztosan hódították el az első helyet. Ez a rekord nemcsak az edzések és a kitartás gyümölcse, hanem a lajosmizsei tűzoltóság technikai felkészültségét is bizonyítja.

Ifjúsági siker: verhetetlen utánpótlás

A Hamupipőkék ifjúsági lánycsapata sorozatban 7. alkalommal diadalmaskodott, ezzel újabb bizonyítékát adták annak, hogy a lajosmizsei tűzoltóság utánpótlása hosszú távon is biztosított. Az ifjak elszántsága és kitartása példát mutat a teljes közösség számára, és reményt ad arra, hogy a jövőben is hasonló sikereknek örülhetünk.

Közösség és összetartás

A kiváló eredmények mögött nemcsak a szorgalmas edzésmunka áll, hanem egy erős közösség is. A lajosmizsei tűzoltóság minden tagja hozzájárul a sikerekhez, hiszen a versenyekre való felkészülés valódi csapatmunka. Az eredmények így nem csupán sportértéket képviselnek, hanem egy közösség erejét és kitartását is jelképezik.

 

