Lajosmizsei anyakönyvi hírek

Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot augusztus 15. és szeptember 6. között. Íme a legfrissebb lajosmizsei anyakönyvi hírek.

Mester-Horváth Nikolett

Ezek a 2025. augusztus 15. és szeptember 6. közötti lajosmizsei anyakönyvi hírek.

Ezek a friss lajosmizsei anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Lajosmizsei anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Szőke Gergely és Mészáros Lili, Gajdácsi Krisztián Győző és Csókás Nikolett Patrícia, Zsigár Richárd és Babita Vanessza, Gulyás Dávid és Nagy Anna, Márton Bence és Pásztor Bernadett, Joó Pál és Szabó Beatrix, Nagy László és Kore Orsolya, Joó Tibor és Balog Evelin, Salánki Norbert és Gulya Xénia, Hargitai Dávid és Körmöczi Kitti, Tóth Roland és Kiss Fanni, Fülöp Szilveszter és Herczeg Nikoletta, dr. Horváth Simon és Jónás Erika, Gajdácsi Levente Ferenc és Planéta Dorina Cintia.

 

 

