1 órája
Biztonságosabb, élhetőbb környezetet teremtenek – új lendületet kap Lajosmizse
Minden erővel a város fejlesztésén dolgozik az önkormányzat több irányból is. Lajosmizse lakosaira több olyan változás is vár, melyek a mindennapokat fogják megkönnyíteni.
Lajosmizse önkormányzata a napokban több fejlesztéssel kapcsolatos tervet is megosztott Facebook-oldalán. Terveik között a közutak javítása van a fontossági lista tetején, melyet több oldalról is támogatnak.
Lajosmizse önkormányzata elkötelezett a fejlesztések mellett
Lajosmizse a Versenyképes Járások Programban 43 552 969 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A fejlesztés során a problémásabb utcák, a Vörösmarty utca Dózsa György és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának aszfaltozása valósul meg hamarosan.
A város új erőgépe is megérkezett, a használt Valtra típusú traktor, amely 235 lóerős teljesítményével komoly segítséget nyújt majd a mindennapi munkában. Ezzel a járművel többek között a külterületi utak javítását tudják hatékonyabban végezni, de emellett más feladatokat is gyorsabban, hatékonyabban és magasabb minőségben tudnak elvégezni. A hatalmas gépezetet az önkormányzat saját forrásból vásárolta.
„Az önkormányzat elkötelezett a városi infrastruktúra folyamatos fejlesztése mellett, hogy a lakosság mindennapjait biztonságosabb és kényelmesebb környezet szolgálja.”– írta Lajosmizse önkormányzata.
Meddig lát a traffipax? Azt hiszed, időben fékezel, pedig kapod majd a borítékot