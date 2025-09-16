Életre kelt a falu, a Lecsófesztivál programjai minden korosztályt megszólítottak – fotók

Színes programokkal, ínycsiklandó illatokkal és hatalmas közösségi összefogással telt szeptember 13-án a Ladánybenei Lecsófesztivál. A rendezvény mára a település egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát, ahol a helyiek és a környékbeliek együtt ünnepelhettek – jókedvvel, zenével, játékkal és természetesen rengeteg lecsóval.

Színes programokat tartottak a Ladánybenei Lecsófesztiválon

Fotó: Kardos Márton

Egy évnyi munka egy nap öröméért

Szurgyiné Muhari Anett, a Ladánybene Községért Alapítvány elnöke elmondta, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése közel egyéves előkészületet igényel.

Rengeteg egyéni- és csapatmunka van benne. Sok önkéntes segítségével tudja irányítani a folyamatokat, de ez nem egyszerű feladat: idő, energia és persze anyagiak is kellenek hozzá. Anett, aki hozzátette, hogy szíve-lelke a falu, ezért minden erejével azon van, hogy sikeres legyen a fesztivál.

Az elnök kiemelte a helyi magánszemélyek, vállalkozók és kisebb társulatok, például a polgárőrök segítségét, akik teljes erőbedobással vettek részt a rendezvény lebonyolításában. A hivatal munkatársai szintén mellette álltak, és sokan voltak olyanok is, akik már nem Ladánybenén élnek, mégis visszajárnak segíteni, mert szívükön viselik a falu sorsát.

Kik azok az „alapítványi manók”?

Anett mesélt az úgynevezett „alapítványi manókról” is, akik a Szívvel-Lélekkel Pont közösségi térben – egy korábbi orvosi szolgálati lakásban – hetente találkoznak. Ők nem hivatalosan az alapítvány tagjai, inkább lelkes segítők, akik szívvel-lélekkel tesznek a közösségért. Segítenek ahogy tudnak, közben pedig igazi családias csapattá kovácsolódnak.