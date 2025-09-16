3 órája
Életre kelt a falu, a Lecsófesztivál programjai minden korosztályt megszólítottak – fotók
Szeptember 13-án felejthetetlen hangulat lengte be a Lecsófesztivált, ahol a finom falatok és a vidám programok egész nap gondoskodtak a jókedvről. A közösség összefogásának köszönhetően Ladánybene igazi ünnepi díszbe öltözött erre a napra.
Színes programokkal, ínycsiklandó illatokkal és hatalmas közösségi összefogással telt szeptember 13-án a Ladánybenei Lecsófesztivál. A rendezvény mára a település egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát, ahol a helyiek és a környékbeliek együtt ünnepelhettek – jókedvvel, zenével, játékkal és természetesen rengeteg lecsóval.
Egy évnyi munka egy nap öröméért
Szurgyiné Muhari Anett, a Ladánybene Községért Alapítvány elnöke elmondta, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése közel egyéves előkészületet igényel.
Rengeteg egyéni- és csapatmunka van benne. Sok önkéntes segítségével tudja irányítani a folyamatokat, de ez nem egyszerű feladat: idő, energia és persze anyagiak is kellenek hozzá. Anett, aki hozzátette, hogy szíve-lelke a falu, ezért minden erejével azon van, hogy sikeres legyen a fesztivál.
Az elnök kiemelte a helyi magánszemélyek, vállalkozók és kisebb társulatok, például a polgárőrök segítségét, akik teljes erőbedobással vettek részt a rendezvény lebonyolításában. A hivatal munkatársai szintén mellette álltak, és sokan voltak olyanok is, akik már nem Ladánybenén élnek, mégis visszajárnak segíteni, mert szívükön viselik a falu sorsát.
Kik azok az „alapítványi manók”?
Anett mesélt az úgynevezett „alapítványi manókról” is, akik a Szívvel-Lélekkel Pont közösségi térben – egy korábbi orvosi szolgálati lakásban – hetente találkoznak. Ők nem hivatalosan az alapítvány tagjai, inkább lelkes segítők, akik szívvel-lélekkel tesznek a közösségért. Segítenek ahogy tudnak, közben pedig igazi családias csapattá kovácsolódnak.
Ladánybenei LecsófesztiválFotók: Kardos Márton
Lecsóillat, játék és ünnepi hangulat
A fesztiválon 18 főzőcsapat mérte össze tudását a főzőversenyen, miközben a falu központját belengte a frissen készülő étel illata. Mindemellett egész nap egymást váltották a színes programok: a látogatók helyi termelők portékáit is megcsodálhatták, miközben a gyerekeknek arcfestés, ugrálóvár és gyerekszépségverseny kínált önfeledt szórakozást. A legkisebbek nagy örömére mesebusz érkezett a helyszínre, a sportkedvelők pedig focimeccseken szurkolhattak kedvenceiknek. A kutyás bemutató sokakat vonzott, a hab a tortán pedig a hagyományos sütisütő verseny volt, ahol a legügyesebb cukrászkezek tepsit és sütőkesztyűt vihettek haza.
A fesztiválon a Ladánybene 27 zenekar jubileumát is megünnepelték: ezúttal a zenészek nem színpadra álltak, hanem a közönséggel együtt élvezték a hazai hagyományokat, emlékezve az elmúlt 40 év legszebb pillanataira.
A ladánybenei közösség ereje
Anett külön örömmel említette a fesztiválra készült látványos Lecsófesztivál-molinókat, valamint elmondta, hogy az alapítványhoz érkező 1%-os felajánlások szerencsére évről évre szépen összegyűlnek, ezek jelentős részét az iskola és az óvoda év végi ünnepségeire fordítják.
Kardos Attila polgármester is büszkén számolt be az idei fesztiválról. Hatalmas öröm számára, hogy a közösség ilyen örömmel vesz részt ezeken a programokon. Nagyon elégedett az idei Lecsófesztivállal és várja az év további közösségi élményét.
A rendezvényt DJ-zene zárta, így a közös táncolás sem maradhatott el.
További programok is várhatók
A Ladánybene Községért Alapítvány már most készül a következő hónapokra: ősszel halloweeni cukorkagyűjtő programmal, decemberben egész napos adventi forgataggal és közös falukarácsonnyal várják majd a lakosságot.
Szurgyiné Muhari Anett hozzátette: ha lenne még több segítő kéz, még színesebb programokat tudnának szervezni, de a jelenlegi csapat is hatalmas munkát végez, hogy évről évre összehozzák a falut egy-egy felejthetetlen napra, amiért nagyon hálás.
