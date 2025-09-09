szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Aranyhomok Egyesület

1 órája

Sokan indultak útnak, együtt fedezték fel, milyen kincseket rejt a település

Címkék#értékjáró séta#Aranyhomok Kistérségi Egyesület#Aranyhomok Egyesület

Különleges értékekkel, történelmi emlékekkel és helyi finomságokkal találkozhattak azok, akik részt vettek az Aranyhomok Egyesület szervezésében megvalósult Értékjáró Sétán. A résztvevők igazi időutazáson vehettek részt, miközben Ladánybene múltjával és jelenével ismerkedtek meg.

Orosz Fanni Flóra

Szeptember 6-án már 22. alkalommal indult útnak az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Értékjáró Sétája, amelynek ezúttal Ladánybene adott otthont. A rendezvényen a helyiek és az érdeklődő vendégek együtt fedezték fel a település kulturális kincseit, épített örökségét és gasztronómiai ínyencségeit.

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, Értékjáró Séta Ladánybene,
Ladánybene adott otthont az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Értékjáró Sétája
Fotó: Beküldött fotó

Történelmi értékek nyomában

A séta a sportpályától indult, ahol Kardos Attila polgármester és fia, Kardos Márton köszöntötte a vendégeket. A program során a résztvevők ellátogattak az Árpád-kori templomromhoz, ahol a feltárások titkaiba avatták be őket, majd a Magyarok Nagyasszonya templomban ismerkedhettek meg a benei hitélet történetével.

Magyarok Nagyasszonya templom, Értékjáró Séta Ladánybenén,
Magyarok Nagyasszonya templomban megismerkedhettek a benei hitélet történetével
Fotó: Beküldött fotó

Közösségi élmények és helyi büszkeségek

A séta állomásai között szerepelt a felújított Polgármesteri Hivatal, a Honfoglalás 1100. évfordulójára emelt székelykapu és emlékmű, valamint a Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde, ahol az óvodások saját készítésű pogácsával fogadták a vendégeket.

Ladánybenei ízek és kézműves kincsek

A sportpályán termelők és kézművesek kínálták portékáikat, a nap végén pedig gulyásleves és házi rétes várta a megfáradt kirándulókat. A rendezvény jó hangulatban, közösségi élményekkel gazdagítva zárult – derül ki az egyesület beszámolójából.

 

