1 órája
Sokan indultak útnak, együtt fedezték fel, milyen kincseket rejt a település
Különleges értékekkel, történelmi emlékekkel és helyi finomságokkal találkozhattak azok, akik részt vettek az Aranyhomok Egyesület szervezésében megvalósult Értékjáró Sétán. A résztvevők igazi időutazáson vehettek részt, miközben Ladánybene múltjával és jelenével ismerkedtek meg.
Szeptember 6-án már 22. alkalommal indult útnak az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Értékjáró Sétája, amelynek ezúttal Ladánybene adott otthont. A rendezvényen a helyiek és az érdeklődő vendégek együtt fedezték fel a település kulturális kincseit, épített örökségét és gasztronómiai ínyencségeit.
Történelmi értékek nyomában
A séta a sportpályától indult, ahol Kardos Attila polgármester és fia, Kardos Márton köszöntötte a vendégeket. A program során a résztvevők ellátogattak az Árpád-kori templomromhoz, ahol a feltárások titkaiba avatták be őket, majd a Magyarok Nagyasszonya templomban ismerkedhettek meg a benei hitélet történetével.
Közösségi élmények és helyi büszkeségek
A séta állomásai között szerepelt a felújított Polgármesteri Hivatal, a Honfoglalás 1100. évfordulójára emelt székelykapu és emlékmű, valamint a Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde, ahol az óvodások saját készítésű pogácsával fogadták a vendégeket.
Ladánybenei ízek és kézműves kincsek
A sportpályán termelők és kézművesek kínálták portékáikat, a nap végén pedig gulyásleves és házi rétes várta a megfáradt kirándulókat. A rendezvény jó hangulatban, közösségi élményekkel gazdagítva zárult – derül ki az egyesület beszámolójából.
Egy élet a bábok között, a Piróka 24 mesével lopta be magát a nézők szívébe
Napok óta nem találják a fiatal kecskeméti fiút, ezt viselte az eltűnésekor