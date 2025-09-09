Sokan indultak útnak, együtt fedezték fel, milyen kincseket rejt a település

Szeptember 6-án már 22. alkalommal indult útnak az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Értékjáró Sétája, amelynek ezúttal Ladánybene adott otthont. A rendezvényen a helyiek és az érdeklődő vendégek együtt fedezték fel a település kulturális kincseit, épített örökségét és gasztronómiai ínyencségeit.

Ladánybene adott otthont az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Értékjáró Sétája

Történelmi értékek nyomában

A séta a sportpályától indult, ahol Kardos Attila polgármester és fia, Kardos Márton köszöntötte a vendégeket. A program során a résztvevők ellátogattak az Árpád-kori templomromhoz, ahol a feltárások titkaiba avatták be őket, majd a Magyarok Nagyasszonya templomban ismerkedhettek meg a benei hitélet történetével.

Magyarok Nagyasszonya templomban megismerkedhettek a benei hitélet történetével

Közösségi élmények és helyi büszkeségek

A séta állomásai között szerepelt a felújított Polgármesteri Hivatal, a Honfoglalás 1100. évfordulójára emelt székelykapu és emlékmű, valamint a Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde, ahol az óvodások saját készítésű pogácsával fogadták a vendégeket.

Ladánybenei ízek és kézműves kincsek

A sportpályán termelők és kézművesek kínálták portékáikat, a nap végén pedig gulyásleves és házi rétes várta a megfáradt kirándulókat. A rendezvény jó hangulatban, közösségi élményekkel gazdagítva zárult – derül ki az egyesület beszámolójából.