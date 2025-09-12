24 perce
Új L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre, így újul meg a magyar vadászpilóta-képzés
Újabb repülőgépekkel bővült a kecskeméti légibázis flottája. Az L-39NG típusú kiképzőgépek a magyar pilótaképzés megújulásában kapnak fontos szerepet.
Újabb két L-39NG (Skyfox) oktató-kiképző repülőgéppel bővült pénteken a kecskeméti légibázis flottája. Ezzel már öt darab áll a Magyar Honvédség rendelkezésére a megrendelt nyolc kiképző gépből, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a magyar katonai pilótaképzés megújulásában – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken a közösségi oldalán.
Hazai bázison zajlik a jövő pilótáinak kiképzése
Mint arról korábban beszámoltunk, az első három L-39NG május végén landolt az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kifutópályáján, és azóta folyamatosan zajlanak a gyakorlati képzések. Ezek egyaránt érintik a földi és a légi felkészítést, amelyben a repülőműszaki szakemberek és a hajózó oktatók vesznek részt. Ők biztosítják majd a jövőben a teljes magyar pilótaképzés szakmai alapját.
Új szintre lép a katonai repülésFotók: Bús Csaba
Miért van szükség az L-39NG repülőkre?
A Magyar Honvédség az elmúlt években újraindította a hazai állami pilótaképzést, miközben lezárult a kanadai NFTC program (NATO Flying Training in Canada), amely eddig a Gripen vadászpilóták utánpótlását biztosította.
Az új L-39NG gépek tehát nemcsak a hazai képzés folyamatosságát garantálják, hanem Magyarország aktív részvételével elindult az európai NATO pilótakiképző program (NFTE – NATO Flight Training in Europe) is. Ebben a magyar fél az új gépek nyújtotta képességekkel járul hozzá a nemzetközi együttműködéshez.