Új L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre, így újul meg a magyar vadászpilóta-képzés

Újabb két L-39NG (Skyfox) oktató-kiképző repülőgéppel bővült pénteken a kecskeméti légibázis flottája. Ezzel már öt darab áll a Magyar Honvédség rendelkezésére a megrendelt nyolc kiképző gépből, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a magyar katonai pilótaképzés megújulásában – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken a közösségi oldalán.

L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre

Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldala

Hazai bázison zajlik a jövő pilótáinak kiképzése

Mint arról korábban beszámoltunk, az első három L-39NG május végén landolt az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kifutópályáján, és azóta folyamatosan zajlanak a gyakorlati képzések. Ezek egyaránt érintik a földi és a légi felkészítést, amelyben a repülőműszaki szakemberek és a hajózó oktatók vesznek részt. Ők biztosítják majd a jövőben a teljes magyar pilótaképzés szakmai alapját.