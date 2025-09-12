szeptember 12., péntek

Új L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre, így újul meg a magyar vadászpilóta-képzés

Címkék#MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101 Repülődandár#L-39NG#fejlesztés

Újabb repülőgépekkel bővült a kecskeméti légibázis flottája. Az L-39NG típusú kiképzőgépek a magyar pilótaképzés megújulásában kapnak fontos szerepet.

Kovács Alexandra

Újabb két L-39NG (Skyfox) oktató-kiképző repülőgéppel bővült pénteken a kecskeméti légibázis flottája. Ezzel már öt darab áll a Magyar Honvédség rendelkezésére a megrendelt nyolc kiképző gépből, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a magyar katonai pilótaképzés megújulásában közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken a közösségi oldalán.

L-39NG repülőgépek, bővült a flotta,
L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre 
Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldala

Hazai bázison zajlik a jövő pilótáinak kiképzése

Mint arról korábban beszámoltunk, az első három L-39NG május végén landolt az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kifutópályáján, és azóta folyamatosan zajlanak a gyakorlati képzések. Ezek egyaránt érintik a földi és a légi felkészítést, amelyben a repülőműszaki szakemberek és a hajózó oktatók vesznek részt. Ők biztosítják majd a jövőben a teljes magyar pilótaképzés szakmai alapját.

L-39NG repülőgépek, bővült a flotta,
Folyamatosan zajlanak a gyakorlati képzések
Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldala

Új szintre lép a katonai repülés

Fotók: Bús Csaba

Miért van szükség az L-39NG repülőkre?

A Magyar Honvédség az elmúlt években újraindította a hazai állami pilótaképzést, miközben lezárult a kanadai NFTC program (NATO Flying Training in Canada), amely eddig a Gripen vadászpilóták utánpótlását biztosította.

Az új L-39NG gépek tehát nemcsak a hazai képzés folyamatosságát garantálják, hanem Magyarország aktív részvételével elindult az európai NATO pilótakiképző program (NFTE – NATO Flight Training in Europe) is. Ebben a magyar fél az új gépek nyújtotta képességekkel járul hozzá a nemzetközi együttműködéshez.

 

