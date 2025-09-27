Így varázsolta el a Kutatók Éjszakája Kecskemétet – fotók, videó

Szeptember 26-án 17:00 és 22:00 óra között rendezték meg a Kutatók Éjszakája programot, ahol a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara, valamint az egyetemi Könyvtár és Információs Központ tudományos érdekességekkel szórakoztatta a közönséget.

A Kutatók Éjszakája minden évben elvarázsolja a látogatókat

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Ezek mellett pedig egy előadás keretei között a Solar Team is beszámolt részletesen a Bridgestone World Solar Challenge versenyen szerzett élményeikről.

A Kutatók Éjszakája mindenkit elvarázsolt

A Kutatók Éjszakáján sokszínű bemutatók és játékos feladatok közül választhattak a látogatók. Megnézhették például azt a gépet, ami bemutatta, hogy a széttört műanyagból hogyan lesz újra tárolódoboz, vagy hogy egy 3D nyomtató milyen módon épít fel egy előre beállított építményt.

Játékos feladatok közül volt olyan is, ahol egy 3D nyomtatott tárggyal imitáltak egy dallamot, amit fel kellett ismerni, emellett lehetett még lézerpisztollyal célba lőni, sőt, részt lehetett venni elektronmikroszkópos bemutatón is.

Bónuszként pedig a Solar Team zseniális járművébe is bele lehetett ülni, hogy kipróbálják a látogatók, milyen érzés lehet egy ilyen kicsi térből irányítani egy autót. Így mindenki megtalálhatta a számára legizgalmasabb feladatot vagy látnivalót.

A Solar Team kulisszái mögött

Egy előadás keretein belül a Solar Team csapat tagjai és Dr. Bata Attila Phd tanszékvezető avatták be közösen az érdeklődőket a verseny részleteibe. A világ egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb napelemes autóversenyén vett részt ez a csapat, a Bridgestone World Solar Challengen, ahol a résztvevőknek 3000 kilométert kellett teljesíteniük Ausztrália sivatagjain keresztül, miközben a napenergiával hajtott járművek teljesítménye és megbízhatósága mellett a versenyzők mérnöki tudását és kitartását is próbára tették.