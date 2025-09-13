Színes forgataggal ünnepelték a 11. Kunsági Néptánctalálkozót a Libafesztivál keretében – fotók, videó

A Libafesztivál keretein belül megrendezett Kunsági Néptánctalálkozó már a kezdetektől látványos élményt kínált: a táncegyüttesek színes népviseletben vonultak végig a város főutcáján, így hívogatva az érdeklődőket a délutáni fellépésre. A menet egyszerre volt ünnepi és közösségformáló – igazi ízelítő abból, milyen energiák szabadulnak fel egy-egy ilyen alkalmon.

A Kunsági Néptánctalálkozó volt a 26. Libafesztivál egyik legnépszerűbb eseménye

Fotó: Vajda Piroska

Közösség és hagyomány a Kunsági Néptánctalálkozón

A közönséget Kátai Tibor, a házigazda Padkaporos Táncegyüttes vezetője és a néptánctalálkozó megálmodója köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt évtized során számos hazai és határon túli együttes lépett fel a találkozón, és ezek a találkozások mindig új barátságokat, élményeket és közösen átélt örömöket hoztak magukkal.

Zűrzavaros, rohanó világunkban időnként meg kell állnunk, és a szeretteinkkel, barátainkkal együtt időt szánni a jókedvre, a közös élményekre. A Libafesztivál és a Kunsági Néptánctalálkozó erre kiváló alkalmat teremt

– emelte ki.