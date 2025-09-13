szeptember 13., szombat

Hagyományőrzés

1 órája

Színes forgataggal ünnepelték a 11. Kunsági Néptánctalálkozót a Libafesztivál keretében – fotók, videó

Címkék#baon videó#Kunsági Néptánctalálkozó#Kiskunfélegyházi Libafesztivál#néptánc

A 26. Kiskunfélegyházi Libafesztivál egyik leglátványosabb és legnépszerűbb programja volt a Kunsági Néptánctalálkozó, amelyet idén tizenegyedik alkalommal rendeztek meg. A szombati nap nagyszabású eseményén kilenc néptáncegyüttes lépett színpadra a városháza előtt felállított nagyszínpadon, elhozva a Kárpát-medence táncainak gazdag világát.

Vajda Piroska

A Libafesztivál keretein belül megrendezett Kunsági Néptánctalálkozó már a kezdetektől látványos élményt kínált: a táncegyüttesek színes népviseletben vonultak végig a város főutcáján, így hívogatva az érdeklődőket a délutáni fellépésre. A menet egyszerre volt ünnepi és közösségformáló – igazi ízelítő abból, milyen energiák szabadulnak fel egy-egy ilyen alkalmon.

Kunsági Néptánctalálkozó félegyházán
A Kunsági Néptánctalálkozó volt a 26. Libafesztivál egyik legnépszerűbb eseménye
Fotó: Vajda Piroska

Közösség és hagyomány a Kunsági Néptánctalálkozón

A közönséget Kátai Tibor, a házigazda Padkaporos Táncegyüttes vezetője és a néptánctalálkozó megálmodója köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt évtized során számos hazai és határon túli együttes lépett fel a találkozón, és ezek a találkozások mindig új barátságokat, élményeket és közösen átélt örömöket hoztak magukkal.

Zűrzavaros, rohanó világunkban időnként meg kell állnunk, és a szeretteinkkel, barátainkkal együtt időt szánni a jókedvre, a közös élményekre. A Libafesztivál és a Kunsági Néptánctalálkozó erre kiváló alkalmat teremt

– emelte ki.

A Kunsági Néptánctalálkozó Félegyházán

Fotók: Vajda Piroska

Egy felejthetetlen utazás a múlt és a jelen között

A Kunsági Néptánctalálkozó nem csupán egy fellépéssorozat – egy időutazás, amely során minden lépés és minden dallam közelebb visz minket azokhoz az értékekhez, amelyek meghatározták elődeink életét. A közös tánc, az együtt megélt pillanatok és az élő hagyomány újra és újra bizonyítják: a néptánc él, és közösségeket formál – fogalmazott Kátai Tibor, aki Berzsenyi Dániel gondolataival nyitotta meg az eseményt:

Ez a tánc gazdag, olyan különféleségekkel bír, hogy az minden kigondolható szép mozdulatokat és erőkifejleteket, szép érzelmeket egyaránt magába foglal.

A színpadon fellépő együttesek mindegyike más-más tájegység táncait mutatta be, mégis közös volt bennük az a szenvedély, amellyel a magyar néptánc hagyományát ápolják:

  • Padkaporos Táncegyüttes – Táncműhely (Kiskunfélegyháza)
  • Padkaporos Táncegyüttes – Pitypang csoport (Kiskunfélegyháza)
  • Lakiteleki Ifjúsági Néptánccsoport
  • Vadvirág Hagyományápoló Kör (Ada, Vajdaság)
  • Alföldi Táncegyüttes (Csongrád)
  • Mayossa Táncegyüttes (Kiskunmajsa)
  • Csicsörke Néptáncegyüttes (Csömör)
  • Hírös Néptánc Tanoda Csutora csoportja (Kecskemét)
  • Délikert Táncegyüttes Möndörgő csoportja (Szeged)

 

 

