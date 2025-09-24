Azonnal jelentse, ha látott ilyen állatot, emberek élete múlhat rajta

Mint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt hetekben Kecskemét térségében afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A felbukkanásuk figyelmeztető jel arra, hogy a klímaváltozás miatt egyre több, eddig csak délebbi régiókban honos faj jelenhet meg hazánkban is. Most segítséget nyújthatunk a veszélyes fajok feltérképezésében.

A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek

Fotó: Getty Images / Illusztráció

Halálos vírust is terjeszthet egy-egy gyanús kullancs

A kutatók szerint a legnagyobb veszélyt a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes jelentik. Ezek a kullancsok nagyobbak a megszokottnál, gyorsan mozognak, és több súlyos kórokozót hordozhatnak. Különösen veszélyes, hogy terjeszthetik a krími-kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de gyakran halálos kimenetelű betegség.

Miért különösen veszélyesek ezek a jövevényfajok?

A Hyalomma kullancsok testmérete és viselkedése is eltér a nálunk megszokott fajoktól:

Könnyebben rátapadnak az emberre és az állatokra,

az emberre és az állatokra, Hosszabb ideig maradhatnak a bőrön ,

, Gyorsabban képesek terjedni.

Bár a krími-kongói vérzéses láz jelenléte Magyarországon eddig nem igazolódott, a hordozó fajok megjelenése fokozott óvatosságot követel.

Hol tehetünk lakossági bejelentést?

A veszélyes fajok feltérképezését a kullancsfigyelő portál segíti. Itt bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A bejelentések a kutatóközpontokhoz kerülnek, ahol szakemberek vizsgálják meg, valóban veszélyes példányról van-e szó. Az oldal célja, hogy minél pontosabb kép alakuljon ki a Hyalomma fajok hazai előfordulásáról és terjedéséről.

Hogyan küldjük be biztonságosan a gyanús kullancsot?

Ha valaki gyanús kullancsot talál, soha ne érintse közvetlenül a bőréhez. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb, ha a példányt egy zárható dobozba vagy fiolába helyezzük, így elkerülhető a közvetlen kontaktus. Ezután a kullancsfigyelő weboldalon elérhető útmutató szerint lehet bejelentést tenni, szükség esetén a példány beküldésével.

Védekezési tanácsok kirándulóknak és gazdáknak

A legfontosabb továbbra is a megelőzés. Kirándulások és szabadtéri munkák során érdemes zárt ruházatot viselni, kullancsriasztót használni, és a szabadban töltött idő után alaposan átvizsgálni a bőrt.

Állattartóknak különösen figyelniük kell, hiszen a kullancsok az állatokra is könnyen rátapadhatnak, és betegségeket terjeszthetnek.

Európai példák: észak felé terjednek a Hyalomma kullancsok

A Hyalomma fajok felbukkanása nem csak Magyarországon jelent kihívást. Az elmúlt években Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak példányokat. A déli területekről érkező kullancsok észak felé terjedése egyértelmű jele annak, hogy a klímaváltozás átalakítja a kórokozók természetes eloszlását.