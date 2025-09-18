1 órája
Szereted a krumpliból készült finomságokat? Akkor ezt a hétvégi programot neked találták ki!
Egyedülálló gasztronómiai ünnep és programajánló. Krumplinappal, szlovák nemzetiségi ízvilággal várja a burgonyás ételek szerelmeseit Dunaegyháza.
Szeptember 20-án Dunaegyháza különleges eseményre hívja a vendégeket: a Krumplinap hazánk egyik különleges gasztronómiai és közösségi rendezvénye.
Krumplinap Dunaegyházán
Az országban ritkaságszámba megy, hogy egy település kifejezetten a burgonya köré szervez gasztronómiai fesztivált. Dunaegyházán azonban hagyományt teremtettek kilenc évvel ezelőtt. A helyi mezőgazdasági Zrt. – aki fő támogatója is a fesztiválnak – a GoldenBurg burgonyák termesztésével vált országosan ismertté, mely a kereskedelmi láncok népszerű és kedvelt terméke is egyben.
Nem véletlen tehát, hogy a település ad otthont a Krumplinapnak, amely egyszerre hívja fel a figyelmet a minőségi helyi termékekre és a közösségi értékekre. A fesztivál különleges gasztronómiai kínálata a burgonya sokoldalúságát mutatja be, hagyományos és modern recepteken keresztül. A rendezvény így nemcsak a kulináris élményeket keresőknek szól, hanem mindenkinek, aki szereti a vidám, közösségépítő programokat.
Ízutazás a krumpli világában – krumplis ételek kóstolója
A Krumplinap egyik legizgalmasabb része a krumplis ételek kóstolója, amely 13 órakor kezdődik a Művelődési Ház udvarán. A vendégek találkozhatnak chips és szalmakrumpli különlegességekkel, pogácsával, hagyományos szlovák nemzetiségi ételek, mint például gombóclevessel, krumplifánkkal, tepsis krumplival és kemencében sült falatokkal. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozzák el saját családi receptjeiket, és osszák meg a közösséggel.
Dunaegyháza múltja képekben – helytörténeti fotókiállítás
13:30-kor nyílik meg a „Dunaegyháza múltja képekben” című kiállítás, amelyet Kőhegyi Lajos mutat be a közönségnek. A tárlat szeptember 20. és október 1. között a könyvtár nyitvatartási idejében is látogatható. Ez a program lehetőséget nyújt arra, hogy a helyiek és a vendégek bepillantást nyerjenek a település múltjába.
Színpad és szórakozás – fellépők, tánc és koncert
A délután folyamán a színpadé a főszerep. 15 órakor a Slnečnice tánccsoport hoz színes folklórprogramot, fél négytől pedig az iskola alsó tagozatos tanulói lépnek fel zenés-táncos műsorral a hagyományőrzés jegyében.
16 órakor Boglárka szórakoztatja a közönséget legismertebb mulatós dallamaival, este pedig a Nihil Chips Akusztikus Duó koncertje zárja a napot. A változatos programkínálat minden korosztály számára garantálja a jó hangulatot.
Gyerekprogramok és családi kikapcsolódás
A Krumplinap nemcsak a felnőtteknek, hanem a családoknak is különleges élményt nyújt. A Művelődési Ház nagytermében a gyerekeket ugrálóvár, trambulin, csillámtetoválás és kézműves foglalkozások várják. A szülők így nyugodtan élvezhetik a koncerteket és a gasztronómiai kínálatot, miközben a kicsik is tartalmasan szórakozhatnak. A Chill Garden büfé egész nap frissítőkkel és harapnivalókkal szolgál.
A szervezők – a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Dunaegyháza Község Önkormányzata és több helyi vállalkozás – mind azon dolgoznak, hogy a látogatók felejthetetlen élményekkel térjenek haza.
Látogassanak el szeptember 20-án Dunaegyházára, a környéken egyedülálló gasztronómiai fesztiválra!
Curtis ismét kiborult az Ázsia Expresszben, a játék feladását fontolgatta
Pamkutya duplázik az MVM Dome-ban: pillanatok alatt elfogytak az első koncert jegyei