Szereted a krumpliból készült finomságokat? Akkor ezt a hétvégi programot neked találták ki!

Szeptember 20-án Dunaegyháza különleges eseményre hívja a vendégeket: a Krumplinap hazánk egyik különleges gasztronómiai és közösségi rendezvénye.

Krumplinap lesz Dunaegyházán

Fotó: Lencsés P. Anna / archív-felvétel

Krumplinap Dunaegyházán

Az országban ritkaságszámba megy, hogy egy település kifejezetten a burgonya köré szervez gasztronómiai fesztivált. Dunaegyházán azonban hagyományt teremtettek kilenc évvel ezelőtt. A helyi mezőgazdasági Zrt. – aki fő támogatója is a fesztiválnak – a GoldenBurg burgonyák termesztésével vált országosan ismertté, mely a kereskedelmi láncok népszerű és kedvelt terméke is egyben.

Nem véletlen tehát, hogy a település ad otthont a Krumplinapnak, amely egyszerre hívja fel a figyelmet a minőségi helyi termékekre és a közösségi értékekre. A fesztivál különleges gasztronómiai kínálata a burgonya sokoldalúságát mutatja be, hagyományos és modern recepteken keresztül. A rendezvény így nemcsak a kulináris élményeket keresőknek szól, hanem mindenkinek, aki szereti a vidám, közösségépítő programokat.

Ízutazás a krumpli világában – krumplis ételek kóstolója

A Krumplinap egyik legizgalmasabb része a krumplis ételek kóstolója, amely 13 órakor kezdődik a Művelődési Ház udvarán. A vendégek találkozhatnak chips és szalmakrumpli különlegességekkel, pogácsával, hagyományos szlovák nemzetiségi ételek, mint például gombóclevessel, krumplifánkkal, tepsis krumplival és kemencében sült falatokkal. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozzák el saját családi receptjeiket, és osszák meg a közösséggel.

Dunaegyháza múltja képekben – helytörténeti fotókiállítás

13:30-kor nyílik meg a „Dunaegyháza múltja képekben” című kiállítás, amelyet Kőhegyi Lajos mutat be a közönségnek. A tárlat szeptember 20. és október 1. között a könyvtár nyitvatartási idejében is látogatható. Ez a program lehetőséget nyújt arra, hogy a helyiek és a vendégek bepillantást nyerjenek a település múltjába.

Színpad és szórakozás – fellépők, tánc és koncert

A délután folyamán a színpadé a főszerep. 15 órakor a Slnečnice tánccsoport hoz színes folklórprogramot, fél négytől pedig az iskola alsó tagozatos tanulói lépnek fel zenés-táncos műsorral a hagyományőrzés jegyében.