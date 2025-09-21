szeptember 21., vasárnap

Krumplinap

1 órája

Itt aztán minden a krumpliról szólt, ínycsiklandó receptet is hoztunk az összejövetelről – képekkel, videóval

Címkék#krumpli#recept#baon videó#hagyomány#gasztronómia

Burgonyából készült ételek voltak a középpontban a hétvégén Dunaegyházán. A Krumplinapra a környező településekről és a szlovák testvérvárosból is érkeztek.

Farkas Bea

Árizs-Agárdi Bernadett polgármester számolt be arról, hogy az idei Krumplinapon közel 300–350 kilogramm krumplit dolgoztak fel a helyi önkéntesek és főzők. Ez a hatalmas mennyiség is mutatja, hogy a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, amelyre a dunaegyháziak méltán büszkék. A fesztiválra nemcsak a faluból és a környező településekről érkeztek vendégek, hanem a szlovák Szentpéter testvértelepülés delegációit is köszönthették, akik húszfős küldöttséggel érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek a házigazdákkal.

dunaegyházi krumplinap
Burgonyából készült ételek voltak a középpontban a dunaegyházi Krumplinapon
Fotó: Farkas Bea

A Krumplinap különlegességei

A Krumplinap középpontjában idén is a burgonyából készült ételek álltak. A bográcsokban rotyogott a tartalmas gombócleves, a minden évben kihagyhatatlan krumplis gombóc, valamint a masinás csusza. Ez utóbbi egy kézzel gyúrt, krumplis tésztához hasonló étel, amelyet nagy mennyiségben főztek meg, hogy mindenki megkóstolhassa.

Az autentikus, hagyományőrző fogások mellett az újabb gasztronómiai különlegességek is terítékre kerültek. A gyerekek kedvence lett a bundázott virsli, a chipskrumpli és a krumplis pogácsa. A vendégek visszajelzései szerint az idei kínálat különösen gazdag és változatos volt.

Összefogással a sikerért

A fesztivál a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat zászlóshajója, amely majd egy évtizede szolgálja a hagyományok ápolását és a közösségi élet erősítését. Az esemény lebonyolítása évről-évre komoly összefogást kíván: önkéntesek, helyi klubtagok és családok közösen dolgoznak azon, hogy minden résztvevő jól érezze magát. 

A nemzetiségi ételekről, változatos kínáltról is gondoskodtak a szervezők. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kollárné Kara Éva a krumpligombóc leves receptjét, elkészítésének módját meg is osztotta velünk.

A rendezvény a gyerekeknek is kínált programokat: arcfestés, ugrálóvár és kézműves foglalkozások tették teljessé a családi élményt. Délután nyílt meg a Dunaegyháza múltja képekben című kiállítás Kőhegyi Lajos bemutatásával, amely szeptember 20. és október 1. között a könyvtárban megtekinthető.

Délután változatos kulturális programok szórakoztatták a látogatókat: a Slnečnice tánccsoport lépett fel és az alsó tagozatos diákok adtak zenés-táncos műsort. Ezt követően Boglárka mulatós dallamokkal szórakoztatta a közönséget, az estét pedig a Nihil Chips Akusztikus Duó koncertje zárta. 

Krumpligombócleves receptje

Hozzávalók:

  • 1 kg krumpli
  • 1 db vöröshagyma
  • 2 evőkanál zsír
  • zeller zöld
  • 2 kiskanál őrölt paprika
  • só ízlés szerint
  • 2 marék liszt (a tésztához)

Elkészítés:

A krumplit meghámozzuk, feldaraboljuk, és sós vízben megfőzzük, majd két marék lisztet hozzáadunk és kevés vízzel tésztává összegyúrjuk, kis darabokban a levesbe tesszük.

Levesalap: egy külön lábasban két evőkanál zsíron megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a zeller zöldet, az őrölt paprikát és a sót, majd ezt a hagymás-paprikás alapot felengedjük vízzel.

Az egészet összeforraljuk, és forrón tálaljuk.

 

 

