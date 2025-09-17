46 perce
Állatkerti kaland és közlekedésbiztonság: nagy sikert aratott az idei KRESZ Szafari – fotók, videó
Boldog, izgő-mozgó diákokkal volt tele szerdán reggel a Kecskeméti Vadaskert. A KRESZ Szafarin a gyerekek minden évben megmutathatják, hogy mennyit tudnak a közelekedésbiztonság témájában, egy játékos verseny keretei között.
Minden évben meghirdetik a Biztonság Hetét, ennek keretén belül a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága KRESZ Szafari elnevezésű programot szervez, ahol egyszerre nyolc helyszínen, nyolc negyedikes osztály versenyez. Az idei évben is a Kecskeméti Vadaskertben rendezték meg ezt a vidám, játékos programot, ami szerdán reggel kezdődött.
KRESZ játékosan a Kecskeméti Vadaskertben
A KRESZ Szafari egy közlekedésbiztonsági vetélkedő, ahová Bács-Kiskunból, különböző városokból érkeznek az iskolák negyedikes osztályai, és összemérik képességeiket.
„Ez egy jól bevált programunk, mert már hosszú-hosszú évek óta visszatérően megrendezzük, mert nagyon nagy rá az érdeklődés” – nyilatkozta Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság VMBB titkára.
Az adott évben már mindig a következő évre jelentkeznek a csapatok, ami szintén a program óriási népszerűségét mutatja.
A versenyen nyolc osztály vesz részt, így nyolc állomást is állítanak fel, amely mind különböző feladatok által méri fel a kis versenyzők képességeit. A feladatokhoz van például kerékpáros ügyességi pálya, KRESZ-kocka kirakó, KRESZ teszt, rendőri karjelzések felismerésével kapcsolatos feladat, de van olyan állomás is, ahol egy részegséget szimuláló szemüveggel kell bójákat egymás tetejére tenniük a gyerekeknek és még sok más érdekes feladat.
A kerékpáros ügyességi pályánál például majdnem összevesztek azon, hogy ki versenyezzen először, annyira szerettek volna részt venni a feladatokban.
Eredményhirdetés
Az esemény végén van eredményhirdetés, ahol elmondják, hogy az osztályok közül ki teljesített a legjobban, és a győztes nyereménye mindig egy kis ajándék, aminek a mostani alkalommal is borzasztóan örültek. De hogy a többiek se szomorkodjanak mindenkinek adtak egy kis apróságot, ami által tudhatják, hogy ők is jól teljesítettek.
Az iskolák között a következő sorrend alakult ki:
- Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola 4.C
- Kecskeméti Református Általános Iskola 4.A
- Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 4.A
Az ajándékok beszerzését a Kecskeméti Önkormányzat támogatja, és Tóth Erika külön köszöni a Vadaskertnek is, hogy minden évben ilyen egyedi környezetben szórakozhatnak a gyermekek.
Az eredményhirdetés különlegessége volt, hogy a diákok láthatták az állatkert új jövevényét, Vacakot az aranysakált, amit pedig Harry a héja röptetése követett. A Vadaskert igazgatójának felajánlásából pedig a lejobb KRESZ teszt eredményt elért osztály külön díjat kapott. Ezzel a díjjal egy ingyenes Vadaskert látogatáson vehetnék részt a gyerekek egy vezetővel, aki mesél egy kicsit nekik az állatkert lakóiról is.
KRESZ Szafari a Kecskeméti VadaskertbenFotók: Bús Csaba
Egy évtizede a Vadaskert biztosítja a helyszínt
Tokovics Tamás a Vadaskert igazgatója nyilatkozatában elmondta, hogy ezt a színes eseményt már lassan egy évtizede itt a Vadaskertben tartják.
Az első az csak próba volt, de olyan nagy sikere volt, hogy tényleg egy ilyen tartós kapcsolat, és tartós program lett itt a Vadaskert területén.
Az igazgató kiemelte azt is, hogy azért is hasznos itt az állatkertben tartani ezt a programot, mert a gyerekeknek össze tudják kötni játékosan a biztonságot az állatokkal, mint például, hogy a bukósisak olyan védelmet ad, mint a teknősnek a páncélja.
Tokovics Tamás is benne van a Megyei Közlekedésbiztonsági Tanácsba, innen alakult ki ez a kapcsolat az állatkert és a rendőrség között. Így más programokat, mint például a bűnmegelőzési tanácsadást is itt rendezik meg.
„Én bízom benne, hogy ez még sokáig tart, hiszen a gyerekek nagyon élvezik” – nyilatkozta Tokovics Tamás.