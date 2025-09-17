Állatkerti kaland és közlekedésbiztonság: nagy sikert aratott az idei KRESZ Szafari – fotók, videó

Minden évben meghirdetik a Biztonság Hetét, ennek keretén belül a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága KRESZ Szafari elnevezésű programot szervez, ahol egyszerre nyolc helyszínen, nyolc negyedikes osztály versenyez. Az idei évben is a Kecskeméti Vadaskertben rendezték meg ezt a vidám, játékos programot, ami szerdán reggel kezdődött.

Fotó: Bús Csaba

KRESZ játékosan a Kecskeméti Vadaskertben

A KRESZ Szafari egy közlekedésbiztonsági vetélkedő, ahová Bács-Kiskunból, különböző városokból érkeznek az iskolák negyedikes osztályai, és összemérik képességeiket.

„Ez egy jól bevált programunk, mert már hosszú-hosszú évek óta visszatérően megrendezzük, mert nagyon nagy rá az érdeklődés” – nyilatkozta Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság VMBB titkára.

Az adott évben már mindig a következő évre jelentkeznek a csapatok, ami szintén a program óriási népszerűségét mutatja.

A versenyen nyolc osztály vesz részt, így nyolc állomást is állítanak fel, amely mind különböző feladatok által méri fel a kis versenyzők képességeit. A feladatokhoz van például kerékpáros ügyességi pálya, KRESZ-kocka kirakó, KRESZ teszt, rendőri karjelzések felismerésével kapcsolatos feladat, de van olyan állomás is, ahol egy részegséget szimuláló szemüveggel kell bójákat egymás tetejére tenniük a gyerekeknek és még sok más érdekes feladat.

A kerékpáros ügyességi pályánál például majdnem összevesztek azon, hogy ki versenyezzen először, annyira szerettek volna részt venni a feladatokban.

Eredményhirdetés

Az esemény végén van eredményhirdetés, ahol elmondják, hogy az osztályok közül ki teljesített a legjobban, és a győztes nyereménye mindig egy kis ajándék, aminek a mostani alkalommal is borzasztóan örültek. De hogy a többiek se szomorkodjanak mindenkinek adtak egy kis apróságot, ami által tudhatják, hogy ők is jól teljesítettek.

Az iskolák között a következő sorrend alakult ki:

Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola 4.C Kecskeméti Református Általános Iskola 4.A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 4.A

Az ajándékok beszerzését a Kecskeméti Önkormányzat támogatja, és Tóth Erika külön köszöni a Vadaskertnek is, hogy minden évben ilyen egyedi környezetben szórakozhatnak a gyermekek.