Csak akkor ülj a volán mögé, ha ezekre tudod a választ

1. Meg lehet állni körforgalmú úton? Csak párhuzamos közlekedésre alkalmas körforgalmú úton. Helyes válasz Rossz válasz Csak ha az tábla külön jelöli. Helyes válasz Rossz válasz Nem, semmilyen esetben sem. Helyes válasz Rossz válasz

2. Szabad-e hangjelzést adni hajtott állattal való szembetalálkozás esetén? Csak baleset megelőzése érdekében Helyes válasz Rossz válasz Igen Helyes válasz Rossz válasz Nem Helyes válasz Rossz válasz

3. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége a személygépkocsinak az autópályán? 90 km/óra Helyes válasz Rossz válasz 120 km/óra Helyes válasz Rossz válasz 130 km/óra Helyes válasz Rossz válasz

4. Mi a jobbratartási kötelezettség? Járművel az úttesten annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni Helyes válasz Rossz válasz Az útkereszteződésben jobbra kell továbbhaladni. Helyes válasz Rossz válasz Járművel az úttesten annak menetirány szerinti jobb oldalán (azon bárhol) kell közlekedni. Helyes válasz Rossz válasz

5. Elsőbbsége van-e a táblával jelölt úton haladóknak a betorkolló útról érkező járművel szemben? Igen Helyes válasz Rossz válasz Nem Helyes válasz Rossz válasz

6. Melyik irányból kell végrehajtani a kikerülést? Általában jobbról. Helyes válasz Rossz válasz Általában balról. Helyes válasz Rossz válasz Minden esetben jobbról. Helyes válasz Rossz válasz Minden esetben balról. Helyes válasz Rossz válasz