Kvíz
1 órája
Csak akkor ülj a volán mögé, ha ezekre tudod a választ
A közlekedés nem kevés veszélyt rejt, ha nem vagyunk tisztában a közlekedési szabályokkal. Te KRESZ-kvízünk minden kérdésére tudod a választ? Teszteld tudásod.
Minden sofőr tett már kisebb nagyobb hibát közlekedés közben. Ennek elkerülése érdekében ajánlott alkalmanként frissíteni KRESZ-tudásunk. KRESZ-kvízünkben hét közlekedéssel kapcsolatos kérdésre várunk megoldást.
Álltál már meg körforgalomban? Esetleg 50 kilométer/órás sebességgel mentél lakóövezetben? Akkor ezt a kvízt mindenképp töltsd ki!
KRESZ-kvízünk minden kérdésére tudod a választ?
1.
Meg lehet állni körforgalmú úton?
2.
Szabad-e hangjelzést adni hajtott állattal való szembetalálkozás esetén?
3.
Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége a személygépkocsinak az autópályán?
4.
Mi a jobbratartási kötelezettség?
5.
Elsőbbsége van-e a táblával jelölt úton haladóknak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
6.
Melyik irányból kell végrehajtani a kikerülést?
7.
Lakó-pihenő övezetben legfeljebb mekkora sebességgel szabad közlekedni?
