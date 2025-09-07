szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Csak akkor ülj a volán mögé, ha ezekre tudod a választ

Címkék#kresz#kvíz#közlekedés

A közlekedés nem kevés veszélyt rejt, ha nem vagyunk tisztában a közlekedési szabályokkal. Te KRESZ-kvízünk minden kérdésére tudod a választ? Teszteld tudásod.

Kovács Nóra

Minden sofőr tett már kisebb nagyobb hibát közlekedés közben. Ennek elkerülése érdekében ajánlott alkalmanként frissíteni KRESZ-tudásunk. KRESZ-kvízünkben hét közlekedéssel kapcsolatos kérdésre várunk megoldást.

hét kérdés KRESZ-kvízünkben, közlekedés a fókuszban,
KRESZ-kvízünk minden kérdésére tudod a választ?
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Álltál már meg körforgalomban? Esetleg 50 kilométer/órás sebességgel mentél lakóövezetben? Akkor ezt a kvízt mindenképp töltsd ki!

KRESZ-kvízünk minden kérdésére tudod a választ?

1.
Meg lehet állni körforgalmú úton?
2.
Szabad-e hangjelzést adni hajtott állattal való szembetalálkozás esetén?
3.
Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége a személygépkocsinak az autópályán?
4.
Mi a jobbratartási kötelezettség?
5.
Elsőbbsége van-e a táblával jelölt úton haladóknak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
6.
Melyik irányból kell végrehajtani a kikerülést?
7.
Lakó-pihenő övezetben legfeljebb mekkora sebességgel szabad közlekedni?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu