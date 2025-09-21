szeptember 21., vasárnap

2 órája

A lájk a modern kor jutalomfalata, ne hagyja, hogy az önértékelését a közösségi média irányítsa!

Címkék#közösségi médiafogyasztás#szakpszcihológus#függőség#közösségi média

Ezt a videót még megnézem, utána leteszem a telefont... végül eltelik még egy óra videók nézegetésével. A közösségi média-platformok ijesztően nagy hatással vannak ránk, de egy pszichológus tanácsai segíthetnek a negatív hatások visszaszorításában.

Brockmeyer Sophie Isabella

Digitális világunk egyik legelterjedtebb problémája a telefon- és közösségimédia-függőség. Egy friss kutatásban kétségbeejtő eredményeket mutatnak a lájkok és önértékelésünk kapcsolatáról végzett vizsgálatok. A közösségi média jelentette veszélyek mérsékléséhez, kiküszöböléséhez adott hasznos tippeket Bánsági Elza tanácsadó szakpszichológus. 

közösségi média hatása, önértékelés,
A közösségi média pozitív és negatív hatással is van életünkre
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A közösségimédia-függőség háttere

A life.hu által elemzett friss idegtudományi kutatás rávilágított arra, hogy a közösségi média használata nem csupán szokás, hanem sokszor kifejezetten függőségként működik. A jelenség mögött az agy jutalmazási mechanizmusa áll: a social mediaban kapott lájkok ugyanazt a dopaminlöketet váltják ki, mint amikor a laborpatkány jutalomfalatot kap.

A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány több mint egymillió bejegyzés elemzésén alapult, amelyet több ezer felhasználótól gyűjtöttek. Az eredmények azt mutatják, hogy az emberek tudatosan úgy időzítik posztjaikat, hogy a lehető legtöbb lájkot szerezzék, gyakrabban osztanak meg tartalmat, ha sok visszajelzést kapnak, és ritkábban, ha kevesebbet.

A kutatók számítógépes modellekkel igazolták: ez a viselkedés szorosan illeszkedik a jutalomalapú tanulás mechanizmusához. 

Az agy örömközpontja hasonló aktivitást mutat a közösségi elismerések hatására, mint a klasszikus pszichológiai kísérletekben a jutalomért gombot nyomogató patkányoknál.

A trükk abban rejlik, hogy a jutalom – a lájk – nem mindig érkezik azonnal. A várakozás és az izgalom fokozza a vágyat, így a felhasználó újra és újra visszatér az alkalmazáshoz. Ez magyarázza, miért töltenek emberek világszerte napi órákat a Facebook-on, Instagram-on, TikTok-on vagy más platformokon: a közösségi média egyszerre szívja el az időt, és adagolja az agynak az öröm vegyületét, a dopamint.

Pszichológus magyarázata a függőségre

Bánsági Elza tanácsadó szakpszichológus segítségével is közelebbről megnéztük a közösségi média negatív hatásait. Ennek kapcsán pedig tanácsokat is adott a pszichológus, hogy hogyan lehet mértékkel használni a telefonunkat.

A közösségi média mára a mindennapi élet természetes részévé vált, de pszichológiai hatása jóval mélyebb annál mint, amit elsőre gondolnánk. Az egyik legérzékenyebb terület, ahol befolyást gyakorol, az az önértékelés. A lájkok, kommentek és megosztások szimbolikus „értékmérőként” jelennek meg, amelyek erősen formálják, hogy hogyan tekintünk önmagunkra – nyilatkozta a szakpszichológus.

A közösségi média hatása az egyénre

Bánsági Elza szerint, a bőséges pozitív visszajelzés rövid távon növeli az önbizalmat, míg a kevés vagy elmaradó reakció könnyen kiválthat 

  • csalódottságot, 
  • szorongást 
  • vagy másokkal való összehasonlítást. 

Ez egyfajta külső kontrollhoz kötött önértékelést eredményez, amely instabil és sérülékeny. Hosszú távon az önbecsülés függővé válhat a digitális visszajelzésektől, ami törékennyé teszi a belső egyensúlyt.

Miért olyan nehéz függetleníteni az önértékelést a közösségi média visszajelzéseitől?

1.Biológiai okok: A közösségi média visszajelzései a dopamin rendszerre hatnak. A dopamin nemcsak örömöt, hanem várakozást és motivációt is közvetít. Így minden új lájk lehetősége egy apró „biológiai hajtóerővé” válik. Ezért érezzük nehéznek figyelmen kívül hagyni a beérkező visszajelzéseket.

2. Szociális szükségletek: Az ember társas lény: a valahova tartozás és az elfogadottság alapvető pszichológiai szükséglete. A közösségi média mesterségesen felerősíti ezt, mert számszerűsíti a társas elfogadottságot („Mennyi lájkom van?”), így az önértékelés automatikusan ezekhez az adatokhoz kezd igazodni.

3. Társas összehasonlítás: A közösségi felületeken szinte elkerülhetetlen a másokkal való összevetés. Mivel mindenki a legjobb oldalát mutatja, a saját hétköznapi tapasztalataink gyakran kisebbnek, értéktelenebbnek tűnhetnek. Így a lájkok nemcsak önmagukban, hanem mások lájkjaihoz képest is hatnak.

4. Intermittens (változó) jutalmazás: A lájkok nem mindig, és nem egyenletesen érkeznek. Ez a bizonytalan időzítés különösen addiktív: mindig ott a lehetőség, hogy most jön egy újabb visszajelzés. Ezért sokkal nehezebb tudatosan függetlenedni, mint egy előre kiszámítható jutalomtól.

5. Identitás és önkép összefonódása: Sok ember számára a közösségi média már nem csak „külső platform”, hanem az önkifejezés egyik fő terepe. Ha a posztjaim engem tükröznek, akkor a rájuk adott visszajelzéseket is úgy érzem, mintha engem értékelnének, nem csak egy képet vagy gondolatot.

Stratégiák a közösségi média egészséges használatára

Figyeljük, milyen érzéseket vált ki belőlünk az online jelenlét, és határozzunk meg napi vagy heti képernyőőidő-korlátokat, a felesleges értesítéseket pedig kapcsoljuk ki. Kövessünk inspiráló és pozitív hatású embereket, oldalakat. Emellett építsük önértékelésünket belső értékekre és valódi kapcsolatokra, valamint rendszeresen iktassunk be közösségimédia-mentes időszakokat. Fontos még, hogy a személyes interakciók tartósabb önértékelés-védő hatással bírnak, mint a lájkok! 
  

 

 

