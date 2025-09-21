A lájk a modern kor jutalomfalata, ne hagyja, hogy az önértékelését a közösségi média irányítsa!

Digitális világunk egyik legelterjedtebb problémája a telefon- és közösségimédia-függőség. Egy friss kutatásban kétségbeejtő eredményeket mutatnak a lájkok és önértékelésünk kapcsolatáról végzett vizsgálatok. A közösségi média jelentette veszélyek mérsékléséhez, kiküszöböléséhez adott hasznos tippeket Bánsági Elza tanácsadó szakpszichológus.

A közösségi média pozitív és negatív hatással is van életünkre

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A közösségimédia-függőség háttere

A life.hu által elemzett friss idegtudományi kutatás rávilágított arra, hogy a közösségi média használata nem csupán szokás, hanem sokszor kifejezetten függőségként működik. A jelenség mögött az agy jutalmazási mechanizmusa áll: a social mediaban kapott lájkok ugyanazt a dopaminlöketet váltják ki, mint amikor a laborpatkány jutalomfalatot kap.

A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány több mint egymillió bejegyzés elemzésén alapult, amelyet több ezer felhasználótól gyűjtöttek. Az eredmények azt mutatják, hogy az emberek tudatosan úgy időzítik posztjaikat, hogy a lehető legtöbb lájkot szerezzék, gyakrabban osztanak meg tartalmat, ha sok visszajelzést kapnak, és ritkábban, ha kevesebbet.

A kutatók számítógépes modellekkel igazolták: ez a viselkedés szorosan illeszkedik a jutalomalapú tanulás mechanizmusához.

Az agy örömközpontja hasonló aktivitást mutat a közösségi elismerések hatására, mint a klasszikus pszichológiai kísérletekben a jutalomért gombot nyomogató patkányoknál.

A trükk abban rejlik, hogy a jutalom – a lájk – nem mindig érkezik azonnal. A várakozás és az izgalom fokozza a vágyat, így a felhasználó újra és újra visszatér az alkalmazáshoz. Ez magyarázza, miért töltenek emberek világszerte napi órákat a Facebook-on, Instagram-on, TikTok-on vagy más platformokon: a közösségi média egyszerre szívja el az időt, és adagolja az agynak az öröm vegyületét, a dopamint.

Pszichológus magyarázata a függőségre

Bánsági Elza tanácsadó szakpszichológus segítségével is közelebbről megnéztük a közösségi média negatív hatásait. Ennek kapcsán pedig tanácsokat is adott a pszichológus, hogy hogyan lehet mértékkel használni a telefonunkat.