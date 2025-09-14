1 órája
Újabb közmeghallgatást tartanak Kecskeméten
Egy újabb lehetőség Kecskemét lakosságának, hogy elmondják véleményüket, javaslatokat tegyenek, megfogalmazzák kéréseiket. A közgyűlés őszi közmeghallgatására már lehet előzetesen küldeni a kérdéseket.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése október 1-jén 15 órától tart közmeghallgatást a polgármesteri hivatal dísztermében. Az esemény nyitott a kecskeméti lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői számára.
A közmeghallgatás keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek. A kérdést és javaslatot a közmeghallgatás időpontja előtt legalább három nappal írásban kell dr. Temesvári Péter jegyzőhöz benyújtani. A beadványnak tartalmaznia kell a benyújtó nevét és lakcímét, helyben érdekelt szervezet esetén a székhelyét és a képviselő nevét, valamint a kérdés vagy javaslat rövid összefoglalását.
A törvény értelmében személyesen és online bejelentkezés formájában egyaránt részt lehet venni a közmeghallgatáson.
Ide kell küldeni a kérdéseket, javaslatokat a közmeghallgatásra
A helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot az alábbi címre kell megküldeni:
- postacím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
- e-mail: [email protected]
