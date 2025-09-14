szeptember 14., vasárnap

Közügyek

1 órája

Újabb közmeghallgatást tartanak Kecskeméten

Címkék#közmeghallgatás#Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés#lakosság

Egy újabb lehetőség Kecskemét lakosságának, hogy elmondják véleményüket, javaslatokat tegyenek, megfogalmazzák kéréseiket. A közgyűlés őszi közmeghallgatására már lehet előzetesen küldeni a kérdéseket.

Sebestyén Hajnalka

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése október 1-jén 15 órától tart közmeghallgatást a polgármesteri hivatal dísztermében. Az esemény nyitott a kecskeméti lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői számára.

közmeghallgatás lesz Kecskeméten, várják a kéréseket,
Októberben ismét közmeghallgatást tartanak Kecskeméten
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A közmeghallgatás keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek. A kérdést és javaslatot a közmeghallgatás időpontja előtt legalább három nappal írásban kell dr. Temesvári Péter jegyzőhöz benyújtani. A beadványnak tartalmaznia kell a benyújtó nevét és lakcímét, helyben érdekelt szervezet esetén a székhelyét és a képviselő nevét, valamint a kérdés vagy javaslat rövid összefoglalását. 

A törvény értelmében személyesen és online bejelentkezés formájában egyaránt részt lehet venni a közmeghallgatáson.

Ide kell küldeni a kérdéseket, javaslatokat a közmeghallgatásra

A helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot az alábbi címre kell megküldeni:

 

