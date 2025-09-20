1 órája
Így utaztunk régen Magyarországon – fotókon a közlekedés múltja
A fortepan.hu fotóival múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Most bepillantást nyerhetnek abba, hogy hogyan nézett ki a közlekedés a múlt században Magyarországon.
A mai forgalmas főutak és modern járművek világából visszanézve egészen más arcát mutatja a múlt közlekedése. Ikarus buszok, zakatoló vonatok, Trabantok, Moszkvicsok és biciklik minden mennyiségben. A fortepan.hu gyűjteményéből válogatva most felidézzük, hogyan nézett ki a közlekedés a múlt században Magyarországon.
Utazzunk vissza az időben!
Régi fotókon mutatjuk meg, hogyan közlekedtek szüleink, nagyszüleink a 20. században. Régi buszmegállók, vasútállomások, vidéki utcák és városi forgalom. A képek nemcsak járműveket, hanem egy korszak hangulatát is megidézik. Nosztalgiázzatok velünk!
A múlt század járművei Magyarországon
Közlekedés a múlt században
A régi fotók után mozgóképen is bepillanthatunk a múlt századi magyar közlekedés világába. Régi utcák és forgalmi jelenetek, hangulatos válogatást mutatunk egy letűnt kor ritmusából.
