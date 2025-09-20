szeptember 20., szombat

Múltidéző

1 órája

Így utaztunk régen Magyarországon – fotókon a közlekedés múltja

Címkék#jármű#fortepan#nosztalgia#Magyarország#múltidéző#közlekedés

A fortepan.hu fotóival múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Most bepillantást nyerhetnek abba, hogy hogyan nézett ki a közlekedés a múlt században Magyarországon.

Baon.hu

A mai forgalmas főutak és modern járművek világából visszanézve egészen más arcát mutatja a múlt közlekedése. Ikarus buszok, zakatoló vonatok, Trabantok, Moszkvicsok és biciklik minden mennyiségben. A fortepan.hu gyűjteményéből válogatva most felidézzük, hogyan nézett ki a közlekedés a múlt században Magyarországon.

Ilyen volt a közlekedés a múlt században
Közlekedés a múlt században: Andrássy (Sztálin) út az Oktogontól (November 7. tér) kifelé nézve (1950)
Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Utazzunk vissza az időben!

Régi fotókon mutatjuk meg, hogyan közlekedtek szüleink, nagyszüleink a 20. században. Régi buszmegállók, vasútállomások, vidéki utcák és városi forgalom. A képek nemcsak járműveket, hanem egy korszak hangulatát is megidézik. Nosztalgiázzatok velünk!

A múlt század járművei Magyarországon

Közlekedés a múlt században

A régi fotók után mozgóképen is bepillanthatunk a múlt századi magyar közlekedés világába. Régi utcák és forgalmi jelenetek, hangulatos válogatást mutatunk egy letűnt kor ritmusából.

 

 

