Így utaztunk régen Magyarországon – fotókon a közlekedés múltja

A mai forgalmas főutak és modern járművek világából visszanézve egészen más arcát mutatja a múlt közlekedése. Ikarus buszok, zakatoló vonatok, Trabantok, Moszkvicsok és biciklik minden mennyiségben. A fortepan.hu gyűjteményéből válogatva most felidézzük, hogyan nézett ki a közlekedés a múlt században Magyarországon.

Közlekedés a múlt században: Andrássy (Sztálin) út az Oktogontól (November 7. tér) kifelé nézve (1950)

Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Utazzunk vissza az időben!

Régi fotókon mutatjuk meg, hogyan közlekedtek szüleink, nagyszüleink a 20. században. Régi buszmegállók, vasútállomások, vidéki utcák és városi forgalom. A képek nemcsak járműveket, hanem egy korszak hangulatát is megidézik. Nosztalgiázzatok velünk!