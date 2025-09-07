szeptember 7., vasárnap

Polgári piknik

32 perce

Orbán Viktor Kötcsén indítja el az őszi politikai szezont

Vasárnap rendezi meg a Polgári Magyarországért Alapítvány a hagyományos polgári pikniket Kötcsén. Orbán Viktor miniszterelnök délután tart beszédet. Kövesse nálunk élőben az eseményeket!

Orbán Viktor Kötcsén indítja el az őszi politikai szezont

Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én.

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Vasárnap rendezik meg a kötcsei polgári pikniket, amely 2004 óta a politikai évad nyitánya. Orbán Viktor miniszterelnök minden évben itt tartja meg helyzetértékelését, amely most először nem csupán a helyszínen hangzik el, hanem a közösségi médiában, élőben is követhető lesz.

A kormányfő várhatóan a 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülésről, az Európai Unió jövőjéről, a háború következményeiről és a magyar gazdaság kilátásairól fog beszélni. Kötcsei üzenetei hagyományosan irányt mutatnak a politikai évadra, így most is fontos bejelentések várhatók – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde 16 órakor kezdődik. Követjük az eseményeket.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Magyar Péter provokációval készül Kötcsére

Vasárnapra hívta híveit Kötcsére Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken mondja el évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője ezzel próbálja a figyelmet saját rendezvényére irányítani, miközben pártja komoly támadások alatt áll a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök nyíltan beszélt róla: többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik.

A kötcsei események miatt a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A TEK és a rendőrség útlezárásokat és ellenőrzéseket hajt végre egész nap, amelyek a helyieket és a közlekedőket is érinteni fogják.

Forrás: Rendőrség


Forrás: Magyar Nemzet

