Orbán Viktor Kötcsén indítja el az őszi politikai szezont

Vasárnap rendezik meg a kötcsei polgári pikniket, amely 2004 óta a politikai évad nyitánya. Orbán Viktor miniszterelnök minden évben itt tartja meg helyzetértékelését, amely most először nem csupán a helyszínen hangzik el, hanem a közösségi médiában, élőben is követhető lesz.

A kormányfő várhatóan a 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülésről, az Európai Unió jövőjéről, a háború következményeiről és a magyar gazdaság kilátásairól fog beszélni. Kötcsei üzenetei hagyományosan irányt mutatnak a politikai évadra, így most is fontos bejelentések várhatók – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde 16 órakor kezdődik. Követjük az eseményeket.