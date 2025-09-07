Orbán Viktor élőben Kötcséről: így startol a politikai ősz – videó

Orbán Viktor tréfásan azzal kezdte mondandóját, hogy nem akarja túlhúzni a beszédet, hiszen feleségével épp a 39. házassági évfordulójukat ünneplik, estére pedig haza kell érnie.

Komolyra váltva felidézte: tavaly Kötcsén megfogalmazták azt a tételt, miszerint amit ma Nyugat-Európának nevezünk, az valójában Közép-Európában lelhető fel. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartotta fenn, ám ezek az iszlamizáció miatt fokozatosan eltűnnek a kontinens nyugati feléről, és mára csupán Közép-Európában vannak jelen.

Hangsúlyozta: az elmúlt évben választ kaptak a tavaly nyitva maradt kérdésekre – az amerikai elnökválasztás, az orosz katonai fölény és az EU gyengesége is bizonyítja a világpolitikai átrendeződést. Orbán szerint Washington új stratégiája a világgazdaság feldarabolására és saját gazdaságuk megerősítésére épül. Úgy véli, Európa talpra állása kétséges, hiszen Franciaország és Németország belpolitikai válságban van, miközben Lengyelországban pozitív változások kezdődtek. Leszögezte: a nyugatnak be kell látnia, hogy Putyin marad Oroszország vezetője, az oroszok pedig megnyerték a háborút.