Orbán Viktor élőben Kötcséről: így startol a politikai ősz – videó

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédét!

Vasárnap délután a kötcsei Dobozy-kúria ad otthont a Polgári Pikniknek, ahol Orbán Viktor minden évben kijelöli a jobboldal előtt álló feladatokat. Az idei év újdonsága, hogy a miniszterelnök beszéde most először élőben követhető a közösségi médiában. A 2026-os választásokra készített „győzelmi terv” mellett a kötcsei pikniken szóba kerülhet a gazdasági semlegesség, a családpolitika folytatása és a háborús kihívások is. Az előző években emlékezetes mondatok hangzottak el: 2009-ben a centrális erőtér, 2021-ben a „Magyarország biztos pont” üzenete került elő. 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Európai távlatok

Orbán Viktor tréfásan azzal kezdte mondandóját, hogy nem akarja túlhúzni a beszédet, hiszen feleségével épp a 39. házassági évfordulójukat ünneplik, estére pedig haza kell érnie. 

Komolyra váltva felidézte: tavaly Kötcsén megfogalmazták azt a tételt, miszerint amit ma Nyugat-Európának nevezünk, az valójában Közép-Európában lelhető fel. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartotta fenn, ám ezek az iszlamizáció miatt fokozatosan eltűnnek a kontinens nyugati feléről, és mára csupán Közép-Európában vannak jelen. 

Hangsúlyozta: az elmúlt évben választ kaptak a tavaly nyitva maradt kérdésekre – az amerikai elnökválasztás, az orosz katonai fölény és az EU gyengesége is bizonyítja a világpolitikai átrendeződést. Orbán szerint Washington új stratégiája a világgazdaság feldarabolására és saját gazdaságuk megerősítésére épül. Úgy véli, Európa talpra állása kétséges, hiszen Franciaország és Németország belpolitikai válságban van, miközben Lengyelországban pozitív változások kezdődtek. Leszögezte: a nyugatnak be kell látnia, hogy Putyin marad Oroszország vezetője, az oroszok pedig megnyerték a háborút.

Kiskakasból nem lesz nagykakas

A somogyi Kötcse Dobozy–kúriája immár huszonegyedik alkalommal adott otthont a polgári találkozónak. Az esemény különlegessége, hogy Orbán Viktor most először nyilvánosan osztja meg gondolatait, nem zárt körben. A kormányfő Kapu Tibor, a második magyar űrhajós beszédét követően lépett színpadra, s hosszú taps kísérte bevezetőjét. 

Hangsúlyozta: mindig betartották, amit ígértek, ez hozta sorozatos választási sikereiket – és szerinte 2026-ban is az lesz a kérdés, kiben bízhatnak az emberek. A Tisza Pártot keményen bírálta, mondván: ők beismerték, hogy mást tennének hatalomban, mint amit most hirdetnek. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – jelentette ki, majd Magyar Péterre utalva hozzátette: „a kiskakasból sosem lesz nagykakas.”

Orbán Viktor a színpadon

Orbán Viktor a kötcsei találkozón beszéde elején elmondta, hogy ellenfeleik miatt döntöttek úgy, nyilvánossá teszik a pikniket, ezért most kevesebb élcelődés, csipkelődés várható a felszólalásában. Úgy vélte, a nyíltság azért fontos, hogy bizonyítsák: jó szándékkal cselekszenek.

Érdemes követni – ígéri a miniszterelnök
A Hír TV élő adása
Indulunk!
