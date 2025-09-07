Orbán Viktor élőben Kötcséről: így startol a politikai ősz – videó

Vasárnap délután a kötcsei Dobozy-kúria ad otthont a Polgári Pikniknek, ahol Orbán Viktor minden évben kijelöli a jobboldal előtt álló feladatokat. Az idei év újdonsága, hogy a miniszterelnök beszéde most először élőben követhető a közösségi médiában. A 2026-os választásokra készített „győzelmi terv” mellett a kötcsei pikniken szóba kerülhet a gazdasági semlegesség, a családpolitika folytatása és a háborús kihívások is. Az előző években emlékezetes mondatok hangzottak el: 2009-ben a centrális erőtér, 2021-ben a „Magyarország biztos pont” üzenete került elő.