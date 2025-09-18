1 órája
Fillérekért adják ezt a szuperélelmiszert az áruházak, elengedhetetlen a sejtek védelméhez
Beköszöntött az ősz. A hazai piacokon és zöldségeseknél egyre nagyobb választékban jelenik meg a körte, ez az édes, lédús gyümölcs, amely nemcsak a konyhában használható fel sokoldalúan, hanem az egészségünk szempontjából is rendkívül értékes.
Az őszi gyümölcsök között az idei szezonban sok vásárló meglepődve tapasztalhatja, hogy a körte ára megemelkedett az előző évekhez képest. Ettől függetlenül egészségügyi szempontból érdemes a kosárba tenni.
Az ára széles skálán mozog
A kecskeméti zöldségeseknél és a helyi piacon a körte ára 1200 és 1500 forint között mozog kilogrammonként. Zamatosak, illatosak, és kiválóak friss fogyasztásra vagy akár befőzésre is.
Az áruházláncokban ettől sokkal olcsóbban is kapható például Lucas körte, ezekben a napokban az Aldiban 599 Ft/kg az ára, hétfőtől a Lidlben is ugyanennyi lesz kedvezménykártyával. A finom gyümölcs származási helye mindig a helyszínen tudható meg biztosabban, hiszen lehet magyar termelőtől vagy külföldről származó egyaránt. A kecskeméti piacon nagy eséllyel hazai zamatos finomság vásárolható.
Igazi szuperélelmiszer a körte
A körte iránti kereslet nem véletlenül magas: ez a gyümölcs nemcsak finom, hanem számos jótékony hatással is bír az emberi szervezetre. Szuperélelmiszernek is mondhatjuk.
Magas rosttartalma révén segíti az emésztést, támogatja a bélrendszer egészségét, és hozzájárul a vércukorszint stabilizálásához. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően cukorbetegek számára is ajánlott, mértékletes fogyasztás mellett.
Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert és segítenek a sejtek védelmében. A körte víztartalma is jelentős, így kiválóan hidratál, különösen a melegebb napokon, amikor a szervezetnek fokozott folyadékbevitelre van szüksége.
Elegáns főfogás is válhat belőle
Mindezek mutatják: a körte nem csupán egy szezonális gyümölcs, hanem egy valódi egészségbomba, amelyet érdemes beépíteni a mindennapi étrendbe. Legyen szó friss fogyasztásról, salátákba való felhasználásról, süteményekről vagy akár lekvárról, a körte minden formájában megállja a helyét. Bár az árak sok helyen magasabbak, a gyümölcs minősége és egészségügyi előnyei miatt sokak szerint még így is megéri beruházni rá.
Ha valaki igazán különleges ízélményre vágyik, érdemes kipróbálni a grillezett körtét camembert sajttal és mézzel – egy egyszerű, mégis elegáns fogás, amely méltán emeli a körte rangját a konyhában.
