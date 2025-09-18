Fillérekért adják ezt a szuperélelmiszert az áruházak, elengedhetetlen a sejtek védelméhez

Az őszi gyümölcsök között az idei szezonban sok vásárló meglepődve tapasztalhatja, hogy a körte ára megemelkedett az előző évekhez képest. Ettől függetlenül egészségügyi szempontból érdemes a kosárba tenni.

A kecskeméti piacon is megtalálható a körte

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az ára széles skálán mozog

A kecskeméti zöldségeseknél és a helyi piacon a körte ára 1200 és 1500 forint között mozog kilogrammonként. Zamatosak, illatosak, és kiválóak friss fogyasztásra vagy akár befőzésre is.

Az áruházláncokban ettől sokkal olcsóbban is kapható például Lucas körte, ezekben a napokban az Aldiban 599 Ft/kg az ára, hétfőtől a Lidlben is ugyanennyi lesz kedvezménykártyával. A finom gyümölcs származási helye mindig a helyszínen tudható meg biztosabban, hiszen lehet magyar termelőtől vagy külföldről származó egyaránt. A kecskeméti piacon nagy eséllyel hazai zamatos finomság vásárolható.

Igazi szuperélelmiszer a körte

A körte iránti kereslet nem véletlenül magas: ez a gyümölcs nemcsak finom, hanem számos jótékony hatással is bír az emberi szervezetre. Szuperélelmiszernek is mondhatjuk.

Magas rosttartalma révén segíti az emésztést, támogatja a bélrendszer egészségét, és hozzájárul a vércukorszint stabilizálásához. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően cukorbetegek számára is ajánlott, mértékletes fogyasztás mellett.

Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert és segítenek a sejtek védelmében. A körte víztartalma is jelentős, így kiválóan hidratál, különösen a melegebb napokon, amikor a szervezetnek fokozott folyadékbevitelre van szüksége.

Elegáns főfogás is válhat belőle

Mindezek mutatják: a körte nem csupán egy szezonális gyümölcs, hanem egy valódi egészségbomba, amelyet érdemes beépíteni a mindennapi étrendbe. Legyen szó friss fogyasztásról, salátákba való felhasználásról, süteményekről vagy akár lekvárról, a körte minden formájában megállja a helyét. Bár az árak sok helyen magasabbak, a gyümölcs minősége és egészségügyi előnyei miatt sokak szerint még így is megéri beruházni rá.

Ha valaki igazán különleges ízélményre vágyik, érdemes kipróbálni a grillezett körtét camembert sajttal és mézzel – egy egyszerű, mégis elegáns fogás, amely méltán emeli a körte rangját a konyhában.