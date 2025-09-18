szeptember 18., csütörtök

Körkép

3 órája

Fillérekért adják ezt a szuperélelmiszert az áruházak, elengedhetetlen a sejtek védelméhez

Címkék#gyümölcs#körte#piac

Beköszöntött az ősz. A hazai piacokon és zöldségeseknél egyre nagyobb választékban jelenik meg a körte, ez az édes, lédús gyümölcs, amely nemcsak a konyhában használható fel sokoldalúan, hanem az egészségünk szempontjából is rendkívül értékes.

Sebestyén Hajnalka

Az őszi gyümölcsök között az idei szezonban sok vásárló meglepődve tapasztalhatja, hogy a körte ára megemelkedett az előző évekhez képest. Ettől függetlenül egészségügyi szempontból érdemes a kosárba tenni. 

az ősz kedvelt gyümölcse a körte, a piacon is megtalálható,
A kecskeméti piacon is megtalálható a körte
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az ára széles skálán mozog

A kecskeméti zöldségeseknél és a helyi piacon a körte ára 1200 és 1500 forint között mozog kilogrammonként. Zamatosak, illatosak, és kiválóak friss fogyasztásra vagy akár befőzésre is. 

Az áruházláncokban ettől sokkal olcsóbban is kapható például Lucas körte, ezekben a napokban az Aldiban 599 Ft/kg az ára, hétfőtől a Lidlben is ugyanennyi lesz kedvezménykártyával. A finom gyümölcs származási helye mindig a helyszínen tudható meg biztosabban, hiszen lehet magyar termelőtől vagy külföldről származó egyaránt. A kecskeméti piacon nagy eséllyel hazai zamatos finomság vásárolható. 

Igazi szuperélelmiszer a körte

A körte iránti kereslet nem véletlenül magas: ez a gyümölcs nemcsak finom, hanem számos jótékony hatással is bír az emberi szervezetre. Szuperélelmiszernek is mondhatjuk. 

Magas rosttartalma révén segíti az emésztést, támogatja a bélrendszer egészségét, és hozzájárul a vércukorszint stabilizálásához. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően cukorbetegek számára is ajánlott, mértékletes fogyasztás mellett. 

Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert és segítenek a sejtek védelmében. A körte víztartalma is jelentős, így kiválóan hidratál, különösen a melegebb napokon, amikor a szervezetnek fokozott folyadékbevitelre van szüksége. 

Elegáns főfogás is válhat belőle

Mindezek mutatják: a körte nem csupán egy szezonális gyümölcs, hanem egy valódi egészségbomba, amelyet érdemes beépíteni a mindennapi étrendbe. Legyen szó friss fogyasztásról, salátákba való felhasználásról, süteményekről vagy akár lekvárról, a körte minden formájában megállja a helyét. Bár az árak sok helyen magasabbak, a gyümölcs minősége és egészségügyi előnyei miatt sokak szerint még így is megéri beruházni rá.

Ha valaki igazán különleges ízélményre vágyik, érdemes kipróbálni a grillezett körtét camembert sajttal és mézzel – egy egyszerű, mégis elegáns fogás, amely méltán emeli a körte rangját a konyhában.

 

