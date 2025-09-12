szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Környezetvédelem

7 órája

Kecskeméti szakértők figyelmeztetnek: így pusztítjuk el a kertünket a gyomok kiirtásával – videó

Címkék#baon videó#környezetvédelem#előadás

Sokak által kevésbé ismert, hogy Kecskeméten is működik több olyan szervezet is, amely a város zöldítéséért tesz. A Zöldítő Civil Társaság egy környezetvédelemmel kapcsolatos előadás keretei között mutatta be, hogy milyen összefüggés van a hazai területeket veszélyeztető tényezői közt, és vezettek be a földalatti világ rejtelmeibe.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Zöldítő Civil Társaság több kecskeméti környezetvédelmi szervezettel együtt dolgozva tesz a város környezeti karbantartásáért. Ezzel kapcsolatban csütörtökön olyan előadásokat tartottak, melyek nagyon fontos tudnivalók lehetnek minden lakos számára a környezetvédelem szempontjából. 

Környezetvédelmi akciók, Zöldítő Civil Társaság Kecskeméten.
Környezetvédelmi akciókkal, szemléletformáló programokkal zöldíti Kecskemétet a  Zöldítő Civil Társaság
Fotó: Beküldött fotó

A környezetvédelemért dolgozik a Zöldítő Civil Társaság

A 10 millió Fa kecskeméti csoportja, a Zöldítő Civil Társaság 2024 pünkösdjén alakult, azonban csak a forma egyéves, a tevékenységük hat éve tart. Közösségi ültetések, közösségi események, szemléletformálás, zöldítés a fő tevékenységük. Komoly lakossági összefogással tesznek a város zöldítéséért. 

Szemléletformálással pedig el tudják azt érni, hogy több olyan kecskeméti lakos legyen, akinek fontos a környezete, így például iskolákban is szerveznek faültető programokat, ott ,ahol az osztályok részéről felmerül az igény és vállalják az ültetés utáni fenntartási feladatokat, mely következtében később a növényeket a fiatalok ápolják. 

A Zöldítő Civil Társaság nemcsak környezetvédelmi eseményt szervez, hanem közösséget is épít: tagjai és önkéntesei a közös munka során egymást támogatva bizonyítják, hogy a kis lépések is jelentős változásokat hozhatnak, ha elég sokan állnak egy ügy mellé. 

Csütörtöki előadásukon Székely Zsombor, a Szegedi Tudományegyetem geográfus mesterszakos hallgatója mutatta be szakdolgozati kutatásának eredményeit, valamint Fekete László beszélt a föld alatti világ érdekességeiről.

A Natura 2000-es területek vizsgálata

A Natura 2000-es területek az Európai Unió védett természeti hálózata, amely a veszélyeztetett élőhelyek és fajok megőrzését szolgálja. Ezeken a területeken szigorú szabályok védik a biodiverzitást, miközben lehetőséget biztosítanak a fenntartható gazdálkodásra és turizmusra is.

Székely Zsombor előadásában kutatását mutatta be melynek lényege az volt, hogy a Natura 2000-es területek veszélyeztető tényezőinek a térbeli mintázatát vizsgálja. Két hegyvidéki (Aggteleki és a Bükki) és két alföldi (Kiskunsági és a Körös-Maros) Nemzeti Park Natura 2000 területeit érintő veszélyeztető tényezőket hasonlította össze. A vizsgálathoz a Natura 2000-es területekhez tartozó fenntartási tervek szolgáltak adatokkal. 

Az adatok rendszerezése után, azokból térképeket készített QGIS (geoinformatikai program/szoftver) segítségével. Ezek a térképek szolgáltak az elemzések alapjául.

Székely Zsombor előadása, Zöldítő Civil Társaság,
Székely Zsombor, a Szegedi Tudományegyetem geográfus mesterszakos hallgatója mutatta be szakdolgozati kutatásának eredményeit
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az eredmények alapján elmondható, hogy a hazai területeket veszélyeztető tényezők hasonlóak ahhoz, ami Európában általában is jellemző, de természetesen a hegyvidékek és az Alföld között találunk különbségeket. 

A hegyvidékeken például markánsabban jelennek meg az erdőgazdálkodáshoz köthető problémák, míg az Alföldön hangsúlyosak a vízzel kapcsolatos gondok, amik közül kiemelkedik a „csatornázás és vízelvezetés” aránya a fenntartási tervek alapján. A különböző veszélyeztető tényezők között lehetnek összefüggések, ami megnehezíti az érintett területek kezelését, a problémák megoldását. Ezeknek az összefüggéseknek a feltárásához további kutatás szükségesek, amivel a jövőben fog foglalkozni Zsombor. 

Kutatásának célja részben az is, hogy a megfelelő kezelési módszerek kifejlesztéséhez nyújthasson remélhetőleg majd valamilyen támaszt. Emellett azt is reméli, hogy majd a komolyabb eredmények szintén hasznára válhatnak a természet-helyreállítási rendelet gyakorlati megvalósításában is.

Mi rejtőzik a talajban?

Fekete László előadásban, azt fejtette ki, hogy milyen folyamatok játszódnak le a talajban. 

A növény a gyökerén keresztül veszi fel a tápanyagot, amit a talajban lévő élet, a paránylények táplálékhálózata állít elő. A növények a gyökereiken sok cukrot, egy kis fehérjét, és egy kis szénhidrátot választanak ki. Mindig más mennyiségben és arányban, attól függően, hogy mire van szükségük. Ezzel felébresztik a megfelelő baktériumokat vagy gombákat, hogy enzimeket termeljenek a tápanyagok (nitrogén, foszfor) feloldásához. 

Ők el is végzik a feladatot, de a növények ettől még nem jutnak tápanyaghoz. Itt jönnek képbe a baktériumok és gombák ragadozói a fonálférgek, egysejtűek és a mikroízeltlábúak. Ezek a ragadozók elfogyasztják a gombákat és baktériumokat, majd a növények számára hasznosítható formában ürítik ki. Ezek a paránylények a növények táplálása mellett légutakat, folyosókat és víz tárolására alkalmas szerkezeteket építenek, hogy tudjanak hol lakni.

Mindenképpen vissza kell állítani a talaj természetes tápanyag-körforgási rendszerét. Hagyjuk, hogy a növény irányítsa az életét, és maga válassza ki, mire van szüksége a növekedéshez.

Hogy rontjuk el kertünket?

A kopár talajból, ha a környezeti feltételek megfelelőek, akkor előbb-utóbb fenyőerdő lesz. A természet öngyógyító, ha tönkretesszük a talajt és a növényzetet, akkor újra növényekkel népesíti be, ha ebben nem gátoljuk meg. De mivel nem ismerjük ennek a folyamatnak a lépéseit, mindig beleavatkozunk, és nem engedjük fejlődni a talajban lévő életet.

A kopár talaj fejlődésének első fázisában pionír gyomok jelennek meg. A gyomok rengeteg cellulózt termelnek, ami a talajba visszajutva megváltoztatja annak biológiai összetételét, táplálékot adva a paránylényeknek, és így meg tudnak jelenni a réti virágok, füvek, majd a káposztafélék, a gyomok pedig maguktól eltűnnek. 

Ennél a fázisnál követi el szinte minden ember azt a hibát, hogy eltávolítja (kihúzza, kikapálja) a gyomnak nevezett növényeket, mert nem tudja milyen szerepet játszanak a talaj fejlődésében. 

Amikor eltávolítjuk a gyomnövényt:

  • Kiirtjuk a talajban már kialakult életet 
  • Visszalépünk a folyamat elejére és következő évben kezdődik minden előröl. 

A gyomok eltávolítása helyett kezdjük el visszaállítani a talaj természetes tápanyag-körforgási rendszerét jó minőségű komposzt vagy aerob komposzttea segítségével, mert így a gyomok maguktól el fognak tűnni, mert már nincs feladatuk ezen a talajon.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu