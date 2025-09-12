7 órája
Kecskeméti szakértők figyelmeztetnek: így pusztítjuk el a kertünket a gyomok kiirtásával – videó
Sokak által kevésbé ismert, hogy Kecskeméten is működik több olyan szervezet is, amely a város zöldítéséért tesz. A Zöldítő Civil Társaság egy környezetvédelemmel kapcsolatos előadás keretei között mutatta be, hogy milyen összefüggés van a hazai területeket veszélyeztető tényezői közt, és vezettek be a földalatti világ rejtelmeibe.
A Zöldítő Civil Társaság több kecskeméti környezetvédelmi szervezettel együtt dolgozva tesz a város környezeti karbantartásáért. Ezzel kapcsolatban csütörtökön olyan előadásokat tartottak, melyek nagyon fontos tudnivalók lehetnek minden lakos számára a környezetvédelem szempontjából.
A környezetvédelemért dolgozik a Zöldítő Civil Társaság
A 10 millió Fa kecskeméti csoportja, a Zöldítő Civil Társaság 2024 pünkösdjén alakult, azonban csak a forma egyéves, a tevékenységük hat éve tart. Közösségi ültetések, közösségi események, szemléletformálás, zöldítés a fő tevékenységük. Komoly lakossági összefogással tesznek a város zöldítéséért.
Szemléletformálással pedig el tudják azt érni, hogy több olyan kecskeméti lakos legyen, akinek fontos a környezete, így például iskolákban is szerveznek faültető programokat, ott ,ahol az osztályok részéről felmerül az igény és vállalják az ültetés utáni fenntartási feladatokat, mely következtében később a növényeket a fiatalok ápolják.
A Zöldítő Civil Társaság nemcsak környezetvédelmi eseményt szervez, hanem közösséget is épít: tagjai és önkéntesei a közös munka során egymást támogatva bizonyítják, hogy a kis lépések is jelentős változásokat hozhatnak, ha elég sokan állnak egy ügy mellé.
Csütörtöki előadásukon Székely Zsombor, a Szegedi Tudományegyetem geográfus mesterszakos hallgatója mutatta be szakdolgozati kutatásának eredményeit, valamint Fekete László beszélt a föld alatti világ érdekességeiről.
A Natura 2000-es területek vizsgálata
A Natura 2000-es területek az Európai Unió védett természeti hálózata, amely a veszélyeztetett élőhelyek és fajok megőrzését szolgálja. Ezeken a területeken szigorú szabályok védik a biodiverzitást, miközben lehetőséget biztosítanak a fenntartható gazdálkodásra és turizmusra is.
Székely Zsombor előadásában kutatását mutatta be melynek lényege az volt, hogy a Natura 2000-es területek veszélyeztető tényezőinek a térbeli mintázatát vizsgálja. Két hegyvidéki (Aggteleki és a Bükki) és két alföldi (Kiskunsági és a Körös-Maros) Nemzeti Park Natura 2000 területeit érintő veszélyeztető tényezőket hasonlította össze. A vizsgálathoz a Natura 2000-es területekhez tartozó fenntartási tervek szolgáltak adatokkal.
Az adatok rendszerezése után, azokból térképeket készített QGIS (geoinformatikai program/szoftver) segítségével. Ezek a térképek szolgáltak az elemzések alapjául.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a hazai területeket veszélyeztető tényezők hasonlóak ahhoz, ami Európában általában is jellemző, de természetesen a hegyvidékek és az Alföld között találunk különbségeket.
A hegyvidékeken például markánsabban jelennek meg az erdőgazdálkodáshoz köthető problémák, míg az Alföldön hangsúlyosak a vízzel kapcsolatos gondok, amik közül kiemelkedik a „csatornázás és vízelvezetés” aránya a fenntartási tervek alapján. A különböző veszélyeztető tényezők között lehetnek összefüggések, ami megnehezíti az érintett területek kezelését, a problémák megoldását. Ezeknek az összefüggéseknek a feltárásához további kutatás szükségesek, amivel a jövőben fog foglalkozni Zsombor.
Kutatásának célja részben az is, hogy a megfelelő kezelési módszerek kifejlesztéséhez nyújthasson remélhetőleg majd valamilyen támaszt. Emellett azt is reméli, hogy majd a komolyabb eredmények szintén hasznára válhatnak a természet-helyreállítási rendelet gyakorlati megvalósításában is.
Mi rejtőzik a talajban?
Fekete László előadásban, azt fejtette ki, hogy milyen folyamatok játszódnak le a talajban.
A növény a gyökerén keresztül veszi fel a tápanyagot, amit a talajban lévő élet, a paránylények táplálékhálózata állít elő. A növények a gyökereiken sok cukrot, egy kis fehérjét, és egy kis szénhidrátot választanak ki. Mindig más mennyiségben és arányban, attól függően, hogy mire van szükségük. Ezzel felébresztik a megfelelő baktériumokat vagy gombákat, hogy enzimeket termeljenek a tápanyagok (nitrogén, foszfor) feloldásához.
Ők el is végzik a feladatot, de a növények ettől még nem jutnak tápanyaghoz. Itt jönnek képbe a baktériumok és gombák ragadozói a fonálférgek, egysejtűek és a mikroízeltlábúak. Ezek a ragadozók elfogyasztják a gombákat és baktériumokat, majd a növények számára hasznosítható formában ürítik ki. Ezek a paránylények a növények táplálása mellett légutakat, folyosókat és víz tárolására alkalmas szerkezeteket építenek, hogy tudjanak hol lakni.
Mindenképpen vissza kell állítani a talaj természetes tápanyag-körforgási rendszerét. Hagyjuk, hogy a növény irányítsa az életét, és maga válassza ki, mire van szüksége a növekedéshez.
Hogy rontjuk el kertünket?
A kopár talajból, ha a környezeti feltételek megfelelőek, akkor előbb-utóbb fenyőerdő lesz. A természet öngyógyító, ha tönkretesszük a talajt és a növényzetet, akkor újra növényekkel népesíti be, ha ebben nem gátoljuk meg. De mivel nem ismerjük ennek a folyamatnak a lépéseit, mindig beleavatkozunk, és nem engedjük fejlődni a talajban lévő életet.
A kopár talaj fejlődésének első fázisában pionír gyomok jelennek meg. A gyomok rengeteg cellulózt termelnek, ami a talajba visszajutva megváltoztatja annak biológiai összetételét, táplálékot adva a paránylényeknek, és így meg tudnak jelenni a réti virágok, füvek, majd a káposztafélék, a gyomok pedig maguktól eltűnnek.
Ennél a fázisnál követi el szinte minden ember azt a hibát, hogy eltávolítja (kihúzza, kikapálja) a gyomnak nevezett növényeket, mert nem tudja milyen szerepet játszanak a talaj fejlődésében.
Amikor eltávolítjuk a gyomnövényt:
- Kiirtjuk a talajban már kialakult életet
- Visszalépünk a folyamat elejére és következő évben kezdődik minden előröl.
A gyomok eltávolítása helyett kezdjük el visszaállítani a talaj természetes tápanyag-körforgási rendszerét jó minőségű komposzt vagy aerob komposzttea segítségével, mert így a gyomok maguktól el fognak tűnni, mert már nincs feladatuk ezen a talajon.