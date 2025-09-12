Kecskeméti szakértők figyelmeztetnek: így pusztítjuk el a kertünket a gyomok kiirtásával – videó

A Zöldítő Civil Társaság több kecskeméti környezetvédelmi szervezettel együtt dolgozva tesz a város környezeti karbantartásáért. Ezzel kapcsolatban csütörtökön olyan előadásokat tartottak, melyek nagyon fontos tudnivalók lehetnek minden lakos számára a környezetvédelem szempontjából.

Környezetvédelmi akciókkal, szemléletformáló programokkal zöldíti Kecskemétet a Zöldítő Civil Társaság

Fotó: Beküldött fotó

A környezetvédelemért dolgozik a Zöldítő Civil Társaság

A 10 millió Fa kecskeméti csoportja, a Zöldítő Civil Társaság 2024 pünkösdjén alakult, azonban csak a forma egyéves, a tevékenységük hat éve tart. Közösségi ültetések, közösségi események, szemléletformálás, zöldítés a fő tevékenységük. Komoly lakossági összefogással tesznek a város zöldítéséért.

Szemléletformálással pedig el tudják azt érni, hogy több olyan kecskeméti lakos legyen, akinek fontos a környezete, így például iskolákban is szerveznek faültető programokat, ott ,ahol az osztályok részéről felmerül az igény és vállalják az ültetés utáni fenntartási feladatokat, mely következtében később a növényeket a fiatalok ápolják.

A Zöldítő Civil Társaság nemcsak környezetvédelmi eseményt szervez, hanem közösséget is épít: tagjai és önkéntesei a közös munka során egymást támogatva bizonyítják, hogy a kis lépések is jelentős változásokat hozhatnak, ha elég sokan állnak egy ügy mellé.

Csütörtöki előadásukon Székely Zsombor, a Szegedi Tudományegyetem geográfus mesterszakos hallgatója mutatta be szakdolgozati kutatásának eredményeit, valamint Fekete László beszélt a föld alatti világ érdekességeiről.

A Natura 2000-es területek vizsgálata

A Natura 2000-es területek az Európai Unió védett természeti hálózata, amely a veszélyeztetett élőhelyek és fajok megőrzését szolgálja. Ezeken a területeken szigorú szabályok védik a biodiverzitást, miközben lehetőséget biztosítanak a fenntartható gazdálkodásra és turizmusra is.

Székely Zsombor előadásában kutatását mutatta be melynek lényege az volt, hogy a Natura 2000-es területek veszélyeztető tényezőinek a térbeli mintázatát vizsgálja. Két hegyvidéki (Aggteleki és a Bükki) és két alföldi (Kiskunsági és a Körös-Maros) Nemzeti Park Natura 2000 területeit érintő veszélyeztető tényezőket hasonlította össze. A vizsgálathoz a Natura 2000-es területekhez tartozó fenntartási tervek szolgáltak adatokkal.