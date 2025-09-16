Házhoz megy az ügyintézés, Kormányablakbusz érkezik Kecskemét több pontjára is

Jelentős mennyiségű időt és energiát lehet megspórolni azzal, ha az ügyintézés gyors és egyszerű. Ezt a célt szolgáltja a Kormányablakbusz. Ez lényegében egy speciálisan felszerelt busz, amely a kormányablakok szolgáltatásait viszi el kisebb településekre vagy olyan helyekre, ahol nincs állandó kormányablak iroda.

Bács-Kiskun több pontján állomásozik a Kormányablakbusz

Forrás: bkmkh.hu/Illusztráció

Milyen ügyeket intézhet a Kormányablakbuszon?

A Kormányablakbusz célja tehát az, hogy közelebb hozza az ügyintézést a lakossághoz. Elsősorban okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség a buszon, például:

Személyazonosító okmányok: személyi igazolvány igénylése és ügyintézése.

Útlevél: útlevél igénylésének megindítása.

Lakcím: lakcímváltozás bejelentése.

Vezetői engedély: vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés.

Diákigazolvány: diákigazolvány ügyintézése.

Kecskemét több pontján is állomásozni fog a Kormányablakbusz

Igaz, a megyeszékhelyen több kormányablakban is lehetőség van ügyintézésre, mégis nagyon sok ember hasznára válhat, hogy a héten a Kormányablakbusz Kecskemét több pontját is meglátogatja – elsősorban külterületeket és olyan gyárak parkolóit, ahol több százan, több ezren dolgoznak.

Így lehet többek között az ACPS-nél, a megyei kórháznál, a Mercedes gyárnál, az Autóflex-Knottnál vagy a börtönnél is könnyen ügyet intézni.

A Kormányablakbusz kecskeméti menetrendje:

2025. szeptember 17. szerda (8 és 12 óra közöt): Kecskemét – Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

2025. szeptember 18. csütörtök (8 és 11 óra között): Kecskemét – Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

2025. szeptember 18. csütörtök (12 és 15 óra között): Kecskemét – Autóflex-Knott Kft.

2025. szeptember 19. péntek (9 és 11 óra között): Kecskemét – Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Szeptemberben Bács-Kiskun vármegye minden pontján megjelenik a Kormányablakbusz

Cseh Tamás, a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője beszámolt róla, hogy már előző héten több települést is meglátogatott a Kormányablakbusz. Járt többek között Felsőlajoson és Ladánybenén is.

Mutatjuk a Kormányablakbusz teljes szeptemberi menetrendjét:

2025. szeptember 17. szerda:

08:00–12:00: Kecskemét - Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

13:00–15:00: Rém - Közösségi Ház előtti parkoló

2025. szeptember 18. csütörtök:

08:00–11:00: Kecskemét - Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

09:00–11:00: Mélykút - Mélykúti Művelési-, Sport- és Szabadidő Központ

12:00–15:00: Kecskemét - Autóflex-Knott Kft.

2025. szeptember 19. péntek:

09:00–11:00: Kecskemét - Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

2025. szeptember 22. hétfő:

08:30–12:00: Dunafalva - Dunafalva Sportpálya

09:00–15:00: Lakitelek - Lakiteleki Közösségi Tér épülete előtti parkoló

13:00–16:00: Szeremle - Szeremle Községi Önkormányzat épület előtti parkoló

2025. szeptember 23. kedd:

08:30–12:00: Bátmonostor - Bátmonostor Községi Önkormányzat épület előtti parkoló

08:30–1:30: Szentkirály - Szentkirály Község Önkormányzata épület előtti parkoló

13:00–16:00: Vaskút - Vaskút Nagyközségi Önkormányzat épület előtti parkoló

2025. szeptember 24. szerda:

08:30–12:00: Érsekhalma - Érsekhalma Község Önkormányzata épülete előtti parkoló

08:30–11:30: Tiszaug - Tiszaug Könyvtár, Információs és Közösség Hely épület előtti parkoló

13:00–16:00: Nemesnádudvar - Nemesnádudvar Község Önkormányzata épület előtti parkoló

2025. szeptember 25. csütörtök:

08:30–12:00: Felsőszentiván - Felsőlajos Község Önkormányzata épülete előtti parkoló

09:00–15:00: Tiszaalpár - Árpád Művelődési Ház épület előtti parkoló

13:00–16:00: Csávoly - Csávoly Községi Önkormányzat épülete előtti parkoló

2025. szeptember 26. péntek:

08:30–14:00: Gara - Őszi Napfény Integrált Szociális és Módszertani Intézmény udvarában

2025. szeptember 29. hétfő:

08:30–12:00: Sükösd - Sükösd Nagyközségi Önkormányzat épülete előtti parkoló

13:00–16:00: Érsekcsanád - Érsekcsanád Község Önkormányzata épület előtti parkoló

2025. szeptember 30. kedd: