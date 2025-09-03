szeptember 3., szerda

Helyi közélet

16 perce

Ne vigyen készpénzt: kizárólag bankkártyával lehet fizetni hétfőn

Házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, érdemes tudni, hogy mikor és hova kell majd menni. A kormányablakbusz segítségével még egyszerűbben lehet elintézni a fontos teendőket

Brockmeyer Sophie Isabella

Kunszállás Község Önkormányzata osztotta meg Facebook-oldalán, hogy 2025. szeptember 8-án, hétfőn délután ismét Kormányablakbusz érkezik a városba. A járási ügyintézők 13:30 – 15 óráig várják a lakosokat a Polgármesteri Hivatal előtt (Dózsa György utca 24). 

kormányablakbusz egy településen
A kormányablakbusz érkezik Kunszállásra
Fotó: MW / illusztráció

Az alábbi ügyeket tudják intézni a Kormányablakbusz segítségével: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, DÁP regisztráció. A díjfizetés csak bakkártyával lehetséges. 

 

 

