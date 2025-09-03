Helyi közélet
2 órája
Ne vigyen készpénzt: kizárólag bankkártyával lehet fizetni hétfőn
Házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, érdemes tudni, hogy mikor és hova kell majd menni. A kormányablakbusz segítségével még egyszerűbben lehet elintézni a fontos teendőket
Kunszállás Község Önkormányzata osztotta meg Facebook-oldalán, hogy 2025. szeptember 8-án, hétfőn délután ismét Kormányablakbusz érkezik a városba. A járási ügyintézők 13:30 – 15 óráig várják a lakosokat a Polgármesteri Hivatal előtt (Dózsa György utca 24).
Az alábbi ügyeket tudják intézni a Kormányablakbusz segítségével: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, DÁP regisztráció. A díjfizetés csak bakkártyával lehetséges.
