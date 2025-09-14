Felcsendültek a legendás dalok, Balázs Fecó emléke előtt tisztelgett a Korál – fotók, videó

A Hatoslottó megújulásának apropóján a Szerencsejáték Zrt. által megrendezett ingyenes koncertsorozat számos más város után Kecskemétre is elérkezett. A város főterén felállított nagyszínpadon Hevesi Tamás kora esti fellépését egy legendás Korál-koncert követte. Az együttes Balázs Fecóra emlékezve nem csupán a közönség kedvenc dalaival érkezett, az elhunyt énekes tiszteletére két meglepetésvendéget is hoztak magukkal.

Balázs Fecó emléke előtt tisztelgett a Korál

Fotó: Mócza Milán

A Korál örökké fiatal öreg motorosai

A Szerencse-koncertet megelőző kipakolás, hangpróba, előkészületek közben Hevesi Tamás és az utána következő Korál két oszlopos tagja, Dorozsmai Péter és Fekete Tibor nem csupán ismerősökként, mosolyogva, viccelődve régi barátokként üdvözölték egymást. Dorozsmai Péter dobosként 1980 óta, Fekete Tibor basszusgitárosként 1983 óta tagja a Korálnak – mindketten közel 40 éven át zenéltek Fecóval.

– Ennyi idő alatt olyan gyönyörű dalok születtek, amelyek úgy érzem, lassan már közkincsek. Fecóra emlékezve ma mindet el fogjuk játszani – nyilatkozták a színpadra lépés előtt.