Felcsendültek a legendás dalok, Balázs Fecó emléke előtt tisztelgett a Korál – fotók, videó
Szerencsésnek érezheti magát, aki szombat este kilátogatott Kecskemét főterére. A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ennek egyik állomásaként Hevesi Tamás után a Korál adott nagyszabású koncertet.
A Hatoslottó megújulásának apropóján a Szerencsejáték Zrt. által megrendezett ingyenes koncertsorozat számos más város után Kecskemétre is elérkezett. A város főterén felállított nagyszínpadon Hevesi Tamás kora esti fellépését egy legendás Korál-koncert követte. Az együttes Balázs Fecóra emlékezve nem csupán a közönség kedvenc dalaival érkezett, az elhunyt énekes tiszteletére két meglepetésvendéget is hoztak magukkal.
A Korál örökké fiatal öreg motorosai
A Szerencse-koncertet megelőző kipakolás, hangpróba, előkészületek közben Hevesi Tamás és az utána következő Korál két oszlopos tagja, Dorozsmai Péter és Fekete Tibor nem csupán ismerősökként, mosolyogva, viccelődve régi barátokként üdvözölték egymást. Dorozsmai Péter dobosként 1980 óta, Fekete Tibor basszusgitárosként 1983 óta tagja a Korálnak – mindketten közel 40 éven át zenéltek Fecóval.
– Ennyi idő alatt olyan gyönyörű dalok születtek, amelyek úgy érzem, lassan már közkincsek. Fecóra emlékezve ma mindet el fogjuk játszani – nyilatkozták a színpadra lépés előtt.
A Korál koncertje KecskemétenFotók: Mócza Milán
Legendák hangja, együtt
Az elhunyt legenda helyét Kontor Tamás vette át, s habár nem személyesen, de Balázs Fecó hangja is felzendült a hangszórókból vele együtt. Olyan számok is felcsendültek, mint a Homok a szélben, az Évszakok vagy a Kölykök a hátsó udvarból, de például A csönd éve volt is szerepet kapott. A zenekar két nem várt meglepetéssel is készült a kecskeméti közönségnek, először Wolf Kati csatlakozott hozzájuk a színpadon néhány közös szám erejéig, majd Roy, aki saját számából is hozott ízelítőt. A több évtizeden átívelő dalokat nem csupán az előadók énekelték, a közönség is egy kórusként kísérte, szóról szóra.