Szinte ingyen juthatunk könyvekhez Kecskeméten, ne maradjon le róla!

Szeptember 20-án tartják a szépséghibás és akciós köteteket vásárát Kecskeméten a Neumann János Egyetemen. Aki szeretne szinte ingyen, azaz 100 forinttól könyvet vásárolni, annak érdemes ellátogatni a könyvvásárra.

A Neumann János Egyetemen azonban nagy lehetőség nyílik egy könyvvásár keretein belül az olvasmányok olcsó beszerzésére

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A könyvvásáron új kiadványok is lesznek

Az olvasás szerelmeseit különleges alkalom várja szeptember 20-án Kecskeméten. Hatalmas könyvvásárt rendez az Alexandra könyvesbolt a Neumann János Egyetem Campusán (Kecskemét, Izsáki út 5.).

A kiadó munkatársai szerint a könyvek igazi értéke nem mindig a tökéletes külsőben rejlik, hanem abban a tudásban és élményben, amit az olvasónak adhatnak. A vásáron éppen ezért számos apróbb szépséghibás, de teljes értékű kötet mellett vadonatúj, hibátlan kiadványok is helyet kapnak, mindezt jelentős kedvezménnyel!

Az érdeklődők több mint 15 ezer különféle könyv közül válogathatnak, már 100 forintos ártól kezdődően.

A rendezvény szombaton 10 órakor nyitja meg kapuit, és a készlet erejéig tart, legkésőbb 17 óráig. A helyszínen a készpénzes fizetés mellett bankkártyát is elfogadnak.