Óriásit szóltak a Szerencse-koncertek, egész Kecskemét tombolt a főtéren
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat a Libafesztivál programjairól, hogy hamarosan katonai konvojok lepik el az utakat, illetve videókat is láthat a kecskeméti koncertekről.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között a Pataji Ősz programjairól, a kecskeméti Szerencse-koncertekről, illetve arról, hogy nemsokára nyit a Petőfi Otthona.
Felcsendültek a legendás dalok, Balázs Fecó emléke előtt tisztelgett a Korál
Szerencsésnek érezheti magát, aki szombat este kilátogatott Kecskemét főterére. A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ennek egyik állomásaként Hevesi Tamás után a Korál adott nagyszabású koncertet.
Nemsokára nyit a Petőfi Otthona, a Petrovics család egykori portáján
Épül Petőfi Otthona Szabadszálláson. Székely Gábor Attila Petőfi-kutató a helyi Kultúrkapocs Műhely Egyesülettel szövetségben valósítja meg régi elképzelését. Megvásárolta az egykori Petrovics portát a rajta lévő újkori házzal, ahol berendezi a Petőfi Otthona elnevezésű emlékházat a saját magángyűjteményéből.
Autósok figyelem! Katonai konvojok lepik el az utakat
A levegőben és a földön is gyakorlatot tart a Magyar Honvédség, ezért megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani hétfőn.
Újabb közmeghallgatást tartanak Kecskeméten
Egy újabb lehetőség Kecskemét lakosságának, hogy elmondják véleményüket, javaslatokat tegyenek, megfogalmazzák kéréseiket. A közgyűlés őszi közmeghallgatására már lehet előzetesen küldeni a kérdéseket.
Minden eddiginél nagyobb siker, több ezren ünnepeltek a Pataji Őszön
A Kalocsai járás egyik legrangosabb gasztronómiai, kulturális és zenei, őszköszöntő eseménye már péntek este erős rajtot vett. Koncertek, pacalfőző verseny, kitüntetésátadó és tűzijáték is várta az érdeklődőket a Pataji Ősz nevű rendezvényen.
A libamáj és a hagyományos magyar ízek ünnepe Kiskunfélegyházán
A hétvégén immár 26. alkalommal telt meg Kiskunfélegyháza ízekkel, illatokkal és jó hangulattal. A város egyik legnépszerűbb kulturális-gasztronómiai rendezvényén, a Libafesztiválon ismét a libamájé és a libából készült ételeké volt a főszerep.
Tanulási nehézségek okai és megoldásai: mit tehet a szülő és az iskola?
Egyre több jelzés érkezik az iskolákból arról, hogy sok gyermek lassabban halad a többieknél. Duda Attiláné Hajdu Mónika fejlesztőpedagógus segítségével utánajártunk a tanulási nehézségeknek és a fejlesztési lehetőségeknek.
5 ok, amiért erősen ajánlott céklát enni ősszel
Egy újabb zöldség, ami néha ok nélkül is hanyagolva van. A cékla rendkívül egészséges, jótékony a szervezetre. Az őszi hónapokban különösen ajánlott a fogyasztása, hogy a télre megerősödött immunrendszerünk legyen.
Elképesztő hangulatot varázsolt a főtérre Hevesi Tamás, a közönség végigtombolta a koncertet
A szombat esti kikapcsolódásból bekapcsolódás lett. A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ennek egyik állomásaként Hevesi Tamás adott koncertet Kecskeméten. A közönség együtt tombolt az énekessel.