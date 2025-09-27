Őszi komposztálás otthon: lépésről lépésre a tápanyagban gazdag talajért

Az őszi hónapok nemcsak a természet színpompás átalakulását hozzák el, hanem a kert gondozásának fontos időszakát is jelentik. A lehulló falevelek vastag takarót képeznek a kertben, ám ezek valójában értékes erőforrások lehetnek. Ha nem dobjuk ki őket, hanem komposztáljuk, könnyedén készíthetünk tápanyagban gazdag humuszt, amely tavasszal a veteményes vagy a díszkert számára egyaránt hasznos lesz. A komposztáláshoz az agroinform.hu adott tanácsokat.

A megfelelően rétegezett és karbantartott komposzt tápanyagban gazdag talajt biztosít

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Őszi komposztálás otthon lépésről lépésre

Az őszi komposztálás környezetbarát módja a kerti hulladék kezelésének, miközben a lehullott lomb, a kerti nyesedék és a háztartási zöldhulladék mind-mind értékes alapanyaggá válik.

Az első lépés a megfelelő időzítés: a lehullott leveleket érdemes minél hamarabb összegyűjteni, mielőtt a nedvesség miatt rothadásnak indulnának. A levelek összegyűjtése után tisztítsuk meg őket a nem lebomló hulladékoktól, például a műanyagtól, kövektől vagy egyéb szennyeződésektől. Az aprítás felgyorsítja a lebomlást, ehhez használhatunk levélaprítót vagy egyszerűen a fűnyírót.

Alapanyagok

Ősszel különösen sokféle alapanyag áll rendelkezésre. A lehullott falevelek szénben gazdag, barna anyagokként kiválóak, a konyhai zöldség- és gyümölcshulladékok, mint például a krumplihéj vagy almahéj, nitrogénben gazdag zöld anyagként gyorsan lebomlanak, míg a fűnyesedék, elszáradt virágszárak és elhalt növényi részek is komposztálhatók, ha nem betegesek vagy kártevőkkel fertőzöttek. Kerülendő viszont a hús-, tej- és főtt ételmaradék, a beteg növényi részek, a gyommagot tartalmazó növények, valamint a fém, műanyag, üveg vagy vegyszermaradványos anyagok, mert ezek nem bomlanak le és szennyezhetik a talajt.

Komposztáló edény

A komposztáló edény kiválasztása és elhelyezése is fontos. A zárt komposztálók, melyek műanyagból vagy fémből készülnek és fedéllel rendelkeznek, kevésbé szagosak és könnyebben szabályozhatók, míg a nyitott komposzthalom egyszerűbb és jól szellőző, de nehezebb kontrollálni. Helyezzük a komposztot napos vagy félárnyékos területre, a kert közelébe, és alapozzuk deszkákra vagy betonlapokra, hogy a nedvességtől megvédjük. Méretét és kialakítását igazítsuk a kert hulladéktermeléséhez és a könnyű hozzáféréshez – javasolja az Agroinform.