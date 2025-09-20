Apró, de annál egészségesebb ez a finomság – ha lehet, ne ezen spóroljunk a bevásárláskor

Immunrendszerünket ideje megerősíteni. Ehhez kiváló zöldség a koktélparadicsom, mely megfizethető áron kapható. Bár lényegesen drágább mint a nagyobb, de sokak szerint finomabb is. Kecskeméten is körbe néztünk, hihetetlen, de nagyon szerteágazó az árskálája.

A koktélparadicsom a konyhák királya is lehet

Igazi sztár a konyhában

A koktélparadicsom az utóbbi években igazi sztárja lett a hazai konyháknak. Apró mérete, élénk színe és édes íze miatt nemcsak salátákban, hanem önmagában is szívesen fogyasztjuk. Az idei ősz folyamán az ára a következőképpen alakul.

A 200 forintos nem a legjobb választás, de 1200-ért már jónak ígérkezik

A boltokban van hazai és import koktélparadicsom egyaránt. A származása általában a dobozról vagy a kitett ládákról olvasható le. A legtöbbször 250 grammos kiszerelésben, műanyag dobozban kapható, 400-500 forint az ára. Kisebb üzletekben a zöldségstandon lédig is megtalálható, ára 2000-3000 forint között mozog.

A zöldségeseknél is hasonló árral találkozhatunk, jellemzően kilója bőven 2000 felett van. De ráakadtunk az egyik külvárosi zöldségesnél szép és finom koktélparadicsomra, kilónként 1200-ért. Sőt az akciós ládákban 200 forintért is odaadták, de azok maximum lecsóba mehettek. A kecskeméti piacon pedig kilóját 2000-3500 forintért adják.

A koktélparadicsom jótékony hatása a szervezetre

A koktélparadicsom azonban nemcsak gasztronómiai szempontból értékes, hanem egészségügyi hatásai miatt is érdemes rendszeresen fogyasztani. Magas likopintartalma révén erős antioxidáns hatással bír, amely segíthet a sejtek védelmében és a szabadgyökök semlegesítésében.

A likopin különösen fontos szerepet játszhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, valamint egyes daganatos megbetegedések kockázatának csökkentésében.

Emellett a koktélparadicsom gazdag C-vitaminban, amely támogatja az immunrendszert, segíti a vas felszívódását, és hozzájárul a bőr egészségéhez. Káliumtartalma révén segíthet a vérnyomás szabályozásában, míg alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás lehet diétázók számára is. Rosttartalma elősegíti az emésztést, és hozzájárul a bélflóra egyensúlyának fenntartásához.