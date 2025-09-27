szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közgyűlés

1 órája

Bács-Kiskun 35 kiemelkedő polgára kapott elismerést a mélykúti ünnepi díjátadón – fotók

Címkék#elismerés#közgyűlés#kitüntetés#díj

„Ma az értékteremtőket ünnepeljük. Azokat, akik az alázattal, tisztességgel és becsülettel elvégzett munkát képviselik” – fogalmazott Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke szombaton a Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpontban megrendezett ünnepi ülésen.

Baon.hu

A Bács-Kiskun Vármegyei közgyűlés szombaton, Mélykúton megrendezett ünnepi ülésén Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.

ünnepi díjátadó Mélykúton
Bács-Kiskun 35 kiemelkedő polgára kapott elismerést a mélykúti ünnepi díjátadón 
Fotó: Laszlo Vig

„Azokat ünnepeljük ma, akik csendben, következetesen éveken, sőt évtizedek át tették a dolgukat. Akik nem kérdezték, hogy megéri-e, csak azt, hogy szükség van-e rám. Nekik köszönhetően lehet Bács-Kiskun vármegye otthon, közösség, a biztonság és a jövő záloga” – mondta köszöntőjében Bányai Gábor kormánybiztos.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy „akiket ma ünneplünk, azok értékteremtők. Mindegy, hogy ki honnan, a vármegye melyik pontjáról jött.  Mindegy, hogy ki milyen szakterületről érkezett. Mindegy, melyik részén tevékenykedik az életnek. Egy közös vonásuk van: az alázattal, tisztességgel és becsülettel elvégzett munkát képviselik, és maguk elé helyezve segítenek át másokat a célvonalon. A közösség érdekében végzik a szolgálatukat” .

Kitüntetéseket adtak át Mélykúton

Fotók: Víg László

A 2025-ös díjazottak

A mélykúti Vadvirág Néptánccsoport fellépését követően kezdődött az összesen 35 vármegyei díj átadása, 16 kategóriában. Az idei évben az alábbi személyek, illetve szervezetek vehettek át vármegyei kitüntetéseket:

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYÉÉRT DÍJ”

  • Rideg László – Tabdi

2010-től 2014 októberéig a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, majd október 22-én az alakuló ülés a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökének választotta. 2014-től 2024-ig két cikluson keresztül volt Bács-Kiskun Vármegye Közgyűlésének elnöke. Vármegyénk településeinek fejlődését a legnagyobb városoktól a legkisebb falvakig a szívén viselte, s viseli a mai napig.

  • Dr. Szenoradszki Endre – Baja

1996 óta elhivatott részese a köztisztviselői szférának. Pályáját a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ bajai kirendeltségén kezdte, melynek vezetője is volt 2012-ig. 2013. január 1-től a Bajai Járási Hivatal vezetője lett. 2009-től a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Több nemzetközi publikáció szerzője.

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE GAZDASÁGÁÉRT DÍJ”

  • Gedeon Birtok Kft. – Izsák
  • Kazi Kazán Kft. - Kunszentmiklós

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE TURIZMUSÁÉRT DÍJ”

  • Thorma János Múzeum – Kiskunhalas

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ”

  • Dr. Bíró Gáspár – Kalocsa
  • Dr. Nyiraty Gábor György – Baja
  • Dr. Palágyi János – Akasztó

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE TUDOMÁNYOS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ”

  • Dr. Borkovits Tamás – Baja

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ”

  • Dr. Szöginé Dr.  Lajkó Erika – Csólyospálos
  • Sztojanovics Istvánné – Dunapataj
  • Turupuliné Dr. Polyák Katalin – Helvécia

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ”

  • Érsekcsanádi Összhang Kórus – Érsekcsanád
  • Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület – Kiskunhalas
  • Dr. Tarjányi József – Kiskunfélegyháza

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ”

  • Nagy Attila – Kecskemét
  • Nyerges Benjámin Jenő – Kiskunmajsa
  • Vágó Ferencné – Kiskőrös

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE LAKOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT DÍJ”

  • Dobai Gergely – Kecskemét
  • Fekete Attila József – Kecskemét
  • Südi István – Uszód

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ”

  • Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete – Mélykút
  • Szél István – Kunadacs
  • Szőke Imre – Kunszentmiklós

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ”

  • Csala Józsefné – Csávoly
  • Szabó Zsolt – Hajós

„ÉV POLGÁRMESTERE BÁCS-KISKUN VÁRMEGYÉBEN DÍJ”

  • Brassó Imre Albert – Harkakötöny
  • Lesi Árpád – Kunszentmiklós

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ”

  • Demeter József – Pirtó
  • Erdős Csaba – Baja
  • Szanki Olajbányász Sport Egyesület Szuperligás Tekecsapata – Szank

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIÉRT DÍJ”

  • Horváth Tibor – Kunszentmiklós
  • II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum - Kiskunhalas

„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE FENNTARTHATÓSÁGÁÉRT DÍJ”

  • Nemes Mátyás – Fülöpjakab

„ÉV POLGÁRŐRE BÁCS-KISKUN VÁRMEGYÉBEN DÍJ”

  • Szmutka György – Csengőd

Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevelét vehették át:

  • Leviczky Cirill – Kecskemét
  • Nagyné Jámbrik Ildikó – Soltszentimre
  • Süli András – Kiskőrös

A kitüntetettek nevében Rideg László mondott köszönetet, aki beszédében felidézte: elnöksége idején több mint 700 terület- és településfejlesztési projektet sikerült megvalósítani a vármegyében, és ez csak csapatmunkával sikerülhetett. 

„Bács-Kiskun volt az a vármegye, ahol kivétel nélkül valamennyi településen sikerült fejlesztést megvalósítanunk, az ellenzéki vezetésű településeken is, összeveszés nélkül, békében tudtuk ezt megoldani” – mondta a volt elnök.

Az ünnepi közgyűlés a Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjjal kitüntetett érsekcsanádi Összhang Kórus előadásával zárult.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu