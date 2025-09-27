1 órája
Bács-Kiskun 35 kiemelkedő polgára kapott elismerést a mélykúti ünnepi díjátadón – fotók
„Ma az értékteremtőket ünnepeljük. Azokat, akik az alázattal, tisztességgel és becsülettel elvégzett munkát képviselik” – fogalmazott Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke szombaton a Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpontban megrendezett ünnepi ülésen.
A Bács-Kiskun Vármegyei közgyűlés szombaton, Mélykúton megrendezett ünnepi ülésén Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.
„Azokat ünnepeljük ma, akik csendben, következetesen éveken, sőt évtizedek át tették a dolgukat. Akik nem kérdezték, hogy megéri-e, csak azt, hogy szükség van-e rám. Nekik köszönhetően lehet Bács-Kiskun vármegye otthon, közösség, a biztonság és a jövő záloga” – mondta köszöntőjében Bányai Gábor kormánybiztos.
Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy „akiket ma ünneplünk, azok értékteremtők. Mindegy, hogy ki honnan, a vármegye melyik pontjáról jött. Mindegy, hogy ki milyen szakterületről érkezett. Mindegy, melyik részén tevékenykedik az életnek. Egy közös vonásuk van: az alázattal, tisztességgel és becsülettel elvégzett munkát képviselik, és maguk elé helyezve segítenek át másokat a célvonalon. A közösség érdekében végzik a szolgálatukat” .
Kitüntetéseket adtak át MélykútonFotók: Víg László
A 2025-ös díjazottak
A mélykúti Vadvirág Néptánccsoport fellépését követően kezdődött az összesen 35 vármegyei díj átadása, 16 kategóriában. Az idei évben az alábbi személyek, illetve szervezetek vehettek át vármegyei kitüntetéseket:
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYÉÉRT DÍJ”
- Rideg László – Tabdi
2010-től 2014 októberéig a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, majd október 22-én az alakuló ülés a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökének választotta. 2014-től 2024-ig két cikluson keresztül volt Bács-Kiskun Vármegye Közgyűlésének elnöke. Vármegyénk településeinek fejlődését a legnagyobb városoktól a legkisebb falvakig a szívén viselte, s viseli a mai napig.
- Dr. Szenoradszki Endre – Baja
1996 óta elhivatott részese a köztisztviselői szférának. Pályáját a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ bajai kirendeltségén kezdte, melynek vezetője is volt 2012-ig. 2013. január 1-től a Bajai Járási Hivatal vezetője lett. 2009-től a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Több nemzetközi publikáció szerzője.
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE GAZDASÁGÁÉRT DÍJ”
- Gedeon Birtok Kft. – Izsák
- Kazi Kazán Kft. - Kunszentmiklós
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE TURIZMUSÁÉRT DÍJ”
- Thorma János Múzeum – Kiskunhalas
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ”
- Dr. Bíró Gáspár – Kalocsa
- Dr. Nyiraty Gábor György – Baja
- Dr. Palágyi János – Akasztó
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE TUDOMÁNYOS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ”
- Dr. Borkovits Tamás – Baja
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ”
- Dr. Szöginé Dr. Lajkó Erika – Csólyospálos
- Sztojanovics Istvánné – Dunapataj
- Turupuliné Dr. Polyák Katalin – Helvécia
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ”
- Érsekcsanádi Összhang Kórus – Érsekcsanád
- Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület – Kiskunhalas
- Dr. Tarjányi József – Kiskunfélegyháza
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ”
- Nagy Attila – Kecskemét
- Nyerges Benjámin Jenő – Kiskunmajsa
- Vágó Ferencné – Kiskőrös
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE LAKOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT DÍJ”
- Dobai Gergely – Kecskemét
- Fekete Attila József – Kecskemét
- Südi István – Uszód
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ”
- Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete – Mélykút
- Szél István – Kunadacs
- Szőke Imre – Kunszentmiklós
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ”
- Csala Józsefné – Csávoly
- Szabó Zsolt – Hajós
„ÉV POLGÁRMESTERE BÁCS-KISKUN VÁRMEGYÉBEN DÍJ”
- Brassó Imre Albert – Harkakötöny
- Lesi Árpád – Kunszentmiklós
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ”
- Demeter József – Pirtó
- Erdős Csaba – Baja
- Szanki Olajbányász Sport Egyesület Szuperligás Tekecsapata – Szank
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIÉRT DÍJ”
- Horváth Tibor – Kunszentmiklós
- II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum - Kiskunhalas
„BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE FENNTARTHATÓSÁGÁÉRT DÍJ”
- Nemes Mátyás – Fülöpjakab
„ÉV POLGÁRŐRE BÁCS-KISKUN VÁRMEGYÉBEN DÍJ”
- Szmutka György – Csengőd
Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevelét vehették át:
- Leviczky Cirill – Kecskemét
- Nagyné Jámbrik Ildikó – Soltszentimre
- Süli András – Kiskőrös
A kitüntetettek nevében Rideg László mondott köszönetet, aki beszédében felidézte: elnöksége idején több mint 700 terület- és településfejlesztési projektet sikerült megvalósítani a vármegyében, és ez csak csapatmunkával sikerülhetett.
„Bács-Kiskun volt az a vármegye, ahol kivétel nélkül valamennyi településen sikerült fejlesztést megvalósítanunk, az ellenzéki vezetésű településeken is, összeveszés nélkül, békében tudtuk ezt megoldani” – mondta a volt elnök.
Az ünnepi közgyűlés a Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjjal kitüntetett érsekcsanádi Összhang Kórus előadásával zárult.
