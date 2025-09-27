Bács-Kiskun 35 kiemelkedő polgára kapott elismerést a mélykúti ünnepi díjátadón – fotók

A Bács-Kiskun Vármegyei közgyűlés szombaton, Mélykúton megrendezett ünnepi ülésén Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.

Bács-Kiskun 35 kiemelkedő polgára kapott elismerést a mélykúti ünnepi díjátadón

Fotó: Laszlo Vig

„Azokat ünnepeljük ma, akik csendben, következetesen éveken, sőt évtizedek át tették a dolgukat. Akik nem kérdezték, hogy megéri-e, csak azt, hogy szükség van-e rám. Nekik köszönhetően lehet Bács-Kiskun vármegye otthon, közösség, a biztonság és a jövő záloga” – mondta köszöntőjében Bányai Gábor kormánybiztos.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy „akiket ma ünneplünk, azok értékteremtők. Mindegy, hogy ki honnan, a vármegye melyik pontjáról jött. Mindegy, hogy ki milyen szakterületről érkezett. Mindegy, melyik részén tevékenykedik az életnek. Egy közös vonásuk van: az alázattal, tisztességgel és becsülettel elvégzett munkát képviselik, és maguk elé helyezve segítenek át másokat a célvonalon. A közösség érdekében végzik a szolgálatukat” .