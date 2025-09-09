Bukhatod az örökséget, ha ez van a végrendeletben

Legutóbb Gene Hackman tragikus halála után kialakult örökösödési anomália miatt került reflektorfénybe a téma. Hatalmas botrányt kavart, hogy az amerikai színészóriást gyermekei jelöletlen sírba temették, miután kizárta őket a végrendeletéből. Habár az ő esetükben kizárás történt, Magyarországon a kitagadás is ismert fogalom.

A kitagadást mindig meg kell indokolni. Forrás: Illusztráció: Shutterstock.com

Kitagadás vagy kizárás? Mi a különbség?

Bár hasonlóan hangzik a kitagadás és a kizárás, de a jog mégis különbséget tesz a kettő között. A törvényes örökös kizárása történhet indoklás nélkül is, például végrendeletben az örökhagyó más személyt nevez meg örökösként. Ha valaki „csak” ki van zárva a végrendeletből, az még nem jelenti azt, hogy semmit sem kap. Ilyenkor a kizárt örökös továbbra is igényt tarthat az úgynevezett kötelesrészre, vagyis az örökség meghatározott hányadára. Ez a kötelesrész a törvény szerint jár neki, akkor is, ha nem szerepel a végrendeletben. Ez általában a törvényes örökség fele – írja a beol.hu.

Más a helyzet a kitagadásnál. A kitagadást mindenki úgy ismeri, mint amellyel az örökhagyó meg tudja akadályozni az általa nem kívánt családtag öröklését. Ez akkor lehetséges, ha az örökhagyó olyan indoklást ad, amelyet a Polgári Törvénykönyv is elfogad. Ilyenkor az örökös nemcsak az öröklésből esik ki, de a kötelesrésztől is elesik. Fontos, hogy a kitagadást az örökhagyónak mindig indokolnia kell írásban a végrendeletben. Ha ez elmarad, a kitagadás érvénytelen.

Milyen ok lehet a kitagadás alapja?

A jog által felsorolt indokok között több súlyos eset is szerepel:

az örökhagyó életére törés vagy ellene elkövetett bűncselekmény,

a végakarat nyilvánításának akadályozása,

erkölcstelen életmód,

jogerős szabadságvesztés, amíg azt nem töltötték le,

a tartási kötelezettség súlyos megsértése – szedte össze a boon.hu.

A házastárs esetében a hűség kötelező elvárás, ezért a házastársi hűtlenség súlyosabb esetei is alapot adhatnak a kitagadásra. Ugyancsak lényeges, hogy a kitagadás csak arra a személyre vonatkozik, akit név szerint megemlítettek. Ha azt szeretné valaki, hogy a kitagadott gyermekei se részesüljenek kötelesrészben, őket is külön meg kell nevezni.