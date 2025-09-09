2 órája
Bukhatod az örökséget, ha ez van a végrendeletben
Filmeken gyakran látjuk, hogy a családfő haragjában kitagadja valamelyik gyermekét, és kizárja az örökségből. De vajon a való életben is ilyen egyszerűen megteheti ezt valaki? A válasz: részben igen, de a helyzet ennél jóval bonyolultabb. Mutatjuk a részleteket.
Legutóbb Gene Hackman tragikus halála után kialakult örökösödési anomália miatt került reflektorfénybe a téma. Hatalmas botrányt kavart, hogy az amerikai színészóriást gyermekei jelöletlen sírba temették, miután kizárta őket a végrendeletéből. Habár az ő esetükben kizárás történt, Magyarországon a kitagadás is ismert fogalom.
Kitagadás vagy kizárás? Mi a különbség?
Bár hasonlóan hangzik a kitagadás és a kizárás, de a jog mégis különbséget tesz a kettő között. A törvényes örökös kizárása történhet indoklás nélkül is, például végrendeletben az örökhagyó más személyt nevez meg örökösként. Ha valaki „csak” ki van zárva a végrendeletből, az még nem jelenti azt, hogy semmit sem kap. Ilyenkor a kizárt örökös továbbra is igényt tarthat az úgynevezett kötelesrészre, vagyis az örökség meghatározott hányadára. Ez a kötelesrész a törvény szerint jár neki, akkor is, ha nem szerepel a végrendeletben. Ez általában a törvényes örökség fele – írja a beol.hu.
Más a helyzet a kitagadásnál. A kitagadást mindenki úgy ismeri, mint amellyel az örökhagyó meg tudja akadályozni az általa nem kívánt családtag öröklését. Ez akkor lehetséges, ha az örökhagyó olyan indoklást ad, amelyet a Polgári Törvénykönyv is elfogad. Ilyenkor az örökös nemcsak az öröklésből esik ki, de a kötelesrésztől is elesik. Fontos, hogy a kitagadást az örökhagyónak mindig indokolnia kell írásban a végrendeletben. Ha ez elmarad, a kitagadás érvénytelen.
Milyen ok lehet a kitagadás alapja?
A jog által felsorolt indokok között több súlyos eset is szerepel:
- az örökhagyó életére törés vagy ellene elkövetett bűncselekmény,
- a végakarat nyilvánításának akadályozása,
- erkölcstelen életmód,
- jogerős szabadságvesztés, amíg azt nem töltötték le,
- a tartási kötelezettség súlyos megsértése – szedte össze a boon.hu.
A házastárs esetében a hűség kötelező elvárás, ezért a házastársi hűtlenség súlyosabb esetei is alapot adhatnak a kitagadásra. Ugyancsak lényeges, hogy a kitagadás csak arra a személyre vonatkozik, akit név szerint megemlítettek. Ha azt szeretné valaki, hogy a kitagadott gyermekei se részesüljenek kötelesrészben, őket is külön meg kell nevezni.
Összességében tehát a kitagadás komoly jogkövetkezményekkel járhat, de csak akkor, ha az örökhagyó pontosan betartja a törvény által meghatározott feltételeket. A kizárás ezzel szemben egyszerűbb, de a kötelesrészt nem érinti.
Hogyan írjunk végrendeletet?
Ha esetleg elérkezettnek látjuk az időt, és szeretnénk végrendeletet írni, akkor érdemes szem előtt tartani néhány dolgot. Végrendeletet többféleképpen készíthetünk, de a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a saját kezű, folyóírással, tollal írott testamentum. Ehhez még tanúk sem kellenek. Az örököst jól azonosíthatóan jelöljük meg: nevén kívül tüntessük fel születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. A dokumentum minden oldalát számozzuk meg, lássuk el dátummal, és írjuk alá írtuk meg korábban. A további hasznos tippeket is összeszedtünk egy korábbi cikkünkben.
