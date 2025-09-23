Figyelmeztet a szolgáltató, ne lepődjön meg, ha ezt tapasztalja

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. arról tájékoztatott, hogy szeptember 24-től szeptember 29-ig ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Tompán, valamint szeptember 29. és október 05. között Hajós Pincefaluban.

Fertőtlenítik az ivóvízhálózatot Hajóson és Tompán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a megjelölt időszakokban a víz minőségének romlásával lehet majd számolni, ez azonban nem érinti a víz fogyaszthatóságát, így a szolgáltató által biztosított ivóvíz ebben az időszakban is bátran iható lesz.