Kiskunvíz Kft.

9 órája

Figyelmeztet a szolgáltató, ne lepődjön meg, ha ezt tapasztalja

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szakemberei szeptemberben ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek több településen is.

Digner Brigitta

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. arról tájékoztatott, hogy szeptember 24-től szeptember 29-ig ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Tompán, valamint szeptember 29. és október 05. között Hajós Pincefaluban.

Fertőtlenítik az ivóvízhálózatot Hajóson és Tompán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a megjelölt időszakokban a víz minőségének romlásával lehet majd számolni, ez azonban nem érinti a víz fogyaszthatóságát, így a szolgáltató által biztosított ivóvíz ebben az időszakban is bátran iható lesz.

